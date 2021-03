Ignacio Briones sobre el destino del 6% de la reforma de pensiones: “Que vaya todo a un ahorro colectivo nunca estuvo en discusión cuando fui ministro”

El exministro de Hacienda y candidato presidencial por Evópoli, Ignacio Briones, dice que siempre ha sido optimista con respecto a la reforma de pensiones que se está llevando acabo, pese lo entrampada que está la discusión con respecto a dónde debe ir el 6%, si a un fondo colectivo o a una cuenta individual.

“A mí me consta que el senador Letelier, la senador Goic, los senadores de la comisión del Trabajo del Senado, el senador Galiea, la senadora Van Rysselberghe, hicimos todos esfuerzos de buena fe para alcanzar acuerdos, pero es difícil, y no alcanzamos, hasta donde yo estuve, estar cerca de ese acuerdo, si bien avanzamos bastante las posturas“, señaló en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Sobre el 6%, Briones manifestó que “lo que que propone el Gobierno es un sano equilibrio”, que es que se reparta 3% en cada opción. “Que vaya todo a un ahorro colectivo nunca estuvo en discusión cuando yo fui ministro, eso fue descartado siempre”, aseguró.

“Siempre dijimos que una parte significativa de los seis puntos adicionales tenía que ir a las cuenta personales y eso es importante. Las personas valoran que ese dinero les pertenezca, que sea propio, que tenga una cuenta que ellos pueden seguir, en vez de un fondo común”, sostuvo.

Es en esa discusión donde esta la piedra de tope entre oficialismo y oposición, reconoce. Pero, según él, “lo que los chilenos quieren es que avancemos, que vayamos hacia adelante en esta materia, que no sigamos chuteando la pelota para el córner, y no entiende estas discusiones bizantinas de ‘no, yo quiero estos 6 puntos enteros para acá, para el fondo colectivo o 6 para allá"”.

En ese sentido, llamó a buscar una formula “que respete la posibilidad de ir hacia delante y que una parte significativa sea para las cuentas personales, que es lo que han expresado los chilenos. No hay encuentra que no diga eso”.

“Todos estamos a favor de la solidaridad, de apoyar aquellas personas que no les alcanza, y hablamos del Pilar Solidario (…) es solidario, ¿pero se financia con las cotizaciones de los otros o con impuestos generales? Se financia con impuestos generales, y eso es más solidario, porque somos más chilenos y no solo la clase trabajadora que cotiza, que aporta a esa solidaridad”, dijo el extitular de Hacienda.

Consulado por quienes dicen que es la Constitución quien debe resolver el tema de la pensiones, Briones respondió que “la Constitución no está llamada, y ningún país serio o que admiremos, a resolver la materia de políticas públicas, eso es resorte de la ley del debate democrático (…)”.

“Pensar que las políticas públicas va a quedar grabada en la Constitución en piedra para los próximos 20 ó 30 años, en el modelo que a mí me gusta y que ‘te gané” en esa discusión, me parece equivocar lo que hace una Constitución. La Constitución no es un programa de Gobierno“, expresó.

“La Constitución define orientaciones generales, no una reforma de pensiones A o Z”, sentenció.