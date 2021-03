Restaurantes advierten caída en las ventas sobre el 50% por cierres anticipados durante la pandemia

Un sondeo realizado por la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) da cuenta de la dura realidad que atraviesa el sector desde que llegó el Covid-19 a Chile.

Según la encuesta, un 46% de los empleos se han perdido, la caída de las ventas se agudizó y un tercio de la industria no logra acceder a instrumentos de apoyo dispuestos por el gobierno como créditos y subsidios. Ello, sumado a la obligación de pagar todas las exigencias del estado.

El cierre a las 20:00 horas de los restaurantes ubicados en comunas en fase 2, decretado recientemente por la autoridad, fue un nuevo golpe para algunos locales que comenzaban a repuntar sus ventas, medida que afecta a más de las tres cuartas partes de la industria. Es tan profundo el impacto, que “un 41% de los establecimientos ha experimentado una caída del 51% al 95% de sus ventas, mientras que un 46% ha registrado un retroceso entre el 5% al 50%. Cifra reveladora, considerando que la crisis que afecta al gremio se arrastra desde octubre de 2019, donde ya se registraban menores ventas”, señala el presidente de Achiga, Máximo Picallo.

En cuanto a las medidas de apoyo dispuestas por el Gobierno, casi el tercio de los empresarios gastronómicos consultados, señala no haber sido beneficiario de créditos Covid, subsidios laborales, Sence, o apoyos Corfo y Sercotec.

“Estas medidas han sido transversales a todos los sectores, pero el 32% de los restaurantes no ha tenido acceso a ellos o lo que han logrado no es suficiente para sobrevivir durante un año”. “Los créditos FOGAPE ya se están cobrando y muchas empresas se encuentran actualmente con deudas, situación que impide obtener otros beneficios que permitan seguir funcionando”, explica Picallo.

“Lo que nosotros siempre hemos solicitado es volver a trabajar con cierta normalidad, entendiendo que hay que enfrentar la pandemia, pero dado que hace un año eso no ha sido posible, insistimos que el sector requiere con urgencia apoyo concreto y directo para no desaparecer”, agregó. Pese a que la asociación ha mantenido comunicación permanente con las autoridades de gobierno, se ha insistido que las medidas implementadas no han sido suficientes.

Se trata de medidas como la devolución del pago de patentes, contribuciones y apoyo para pagos de leyes sociales, que los empresarios gastronómicos han debido asumir.

Picallo concluye señalando que “la industria adoptó los protocolos sanitarios necesarios para garantizar un funcionamiento seguro de los restaurantes, realizando importantes inversiones destinadas a reacondicionar los establecimientos”. “Sin embargo, esto sólo ha conllevado más sobrecarga económica, sin que podamos funcionar con cierta normalidad. Un claro ejemplo de esto ocurre en el sur de Chile, donde instalar una terraza es inviable debido a las condiciones climáticas”.