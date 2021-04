Manuel Melero, presidente de la CNC: “Que la autoridad imponga lo que es esencial o no, es arbitrario”

Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), reiteró su disgusto con la determinación del Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto a la venta de productos denominados “esenciales” y la prohibición de compra de aquellos “no esenciales” como electrodomésticos, perfumes, artículos deportivos y libros, por mencionar algunos.

“Creemos que la autoridad cometió un error grave al tratar de regular esto de los productos esenciales y no esenciales. Primero porque es imposible determinar qué es esencial o no para las personas de acuerdo a sus necesidades. Cada cual tiene sus propias necesidades o situaciones que resolver del punto de vista del consumo“, sostuvo el empresario, quien tildó la medida como “arbitraria”.

“Que la autoridad imponga lo que es esencial o no, es arbitrario para las personas en su calidad de vida. También afecta a muchos comercios Pyme que son proveedores de los productos en general, no sólo de los esenciales o no de acuerdo a la determinación de la autoridad”, expresó.

Bajo esa misma línea, hizo un llamado a las respectivas autoridades para que reculen en dicha medida y así permitir la adquisición de todo tipo de productos a la ciudadanía. “Nosotros queremos como CNC que se permita a través del comercio electrónico la venta de todo tipo de productos, no sólo lo esencial y lo no esencial, que los comercios que están abiertos por ser considerados como esencial por la autoridad puedan vender de todo como ocurría hasta hace una semana y que el resto del comercio presencial vuelva a funcionar pronto para que puedan evitarse la enorme cantidad de quiebras y desempleo que se está produciendo y que pueda satisfacer de mejor modo las necesidades de los consumidores”, cerró.