Subsecretario Arab y la ley del teletrabajo: “El costo del internet es de cargo al empleador”

El 1 de abril se cumplió un año de la vigencia de la ley del teletrabajo en Chile.

Para hablar de sus repercusiones, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Los problemas que hemos vivido producto del teletrabajo son culpa de la pandemia. No culpemos al teletrabajo de los problemas de la pandemia, que en estos tiempos ha protegido empleos”, fue una de las primeras cosas que destacó Arab.

De todos modos, enfatizó que “hay cosas que seguir mejorando” en esta materia.

Producto de ello, se dieron a conocer datos oficiales de la Dirección del Trabajo, en cuanto a las denuncias en esta materia, y los datos de una autoevaluación de la Mutual de Seguridad.

Los resultados mostraron que aún existe desconocimiento de los derechos de los trabajadores, que no hay respeto a los horarios de conexión ni a los tiempos de descanso y que no se entregan los elementos de trabajo.

“La ley de teletrabajo es clarísima respecto de que tiene que haber una jornada, que tiene que haber un derecho de desconexión garantizado de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, que los elementos y herramientas de trabajo deben ser proveídas por el empleador a los trabajadores y que el costo del teletrabajo deben ser asumidos por el empleador”, señaló el subsecretario.

En total hubo 300 denuncias, un “número bajo” según Arab, y por lo mismo llamó a denunciar.

“Nuestra ley les da una protección especial, existe una garantía de indemnidad”, es decir, si un un trabajador denuncia y lo despiden, la ley presume que ese despido fue en represalia a la denuncia efectuada.

De este total de denuncias, 25% fueron por no registrar los pactos de teletrabajo, 22% porque el empleador no entregó los elementos necesarios, “por ejemplo, no le pasó un computador, no le dispuso un mobiliario adecuado para que las personas trabajen”.

Otro 14,5% fue porque el empleador no pagó los costos del teletrabajo. “El costo más frecuente, y lo hemos dicho hasta el cansancio: el costo del internet es de cargo al empleador”, dijo.

El 6% de las denuncias fue por no dar cumplimiento a las medidas de seguridad y salud.

Corresponsabilidad

Otro tema relevante es “el divorcio absoluto que tenemos en materia de corresponsabilidad”.

Cuando a una mujer se le pregunta por el principal obstáculo para teletrabajar, 80% dice que son las labores domésticas de cuidados. Para los hombres es la conexión a internet.

Para que el teletrabajo sea una experiencia positiva, el subsecretario sostuvo que “es importante que avancemos en estos temas culturales” como estos.

Revisa la entrevista a continuación: