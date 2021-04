Las razones de por qué las empresas dejaron de comprar autos para sus flotas

El aumento del e-commerce y las medidas de confinamientos, han sido unas de las principales vallas que han tenido que sortear pequeños, medianos y grandes empresarios. Una situación única en nuestra historia, que el mundo organizacional no tenía previsto. Sin embargo, atendiendo a las necesidades básicas de los trabajadores y clientes, las empresas tuvieron que acudir a soluciones no burocráticas, de no tanta inversión y rentables, para mantener a flote su negocio, siendo uno de ellos, el arriendo de vehículos.

“La actual inestabilidad operacional que generan las cuarentenas y restricciones, han provocado la detención de algunas líneas productivas, por lo mismo, las empresas prefieren arriendos de corto plazo, que puedan terminar en cualquier momento y que no les signifique una multa”, comentó Orlando Villalobos, gerente de Leasing Operativo de Gama.

A este punto, se le suma la necesidad de que las empresas están utilizando sus recursos financieros para no invertir en bienes que se van a depreciar en un tiempo acotado. “Las organizaciones al optar por arrendar y no comprar, les queda un mejor flujo de caja y pueden controlar mejor los gastos asociados a este tipo de inversión, dado que no tienen costos extras, como el seguro, mantención, entre otras cosas”, añade el experto de Gama.

Por otro lado, la escasez de vehículos nuevos y usados, ha provocado que muchas empresas emigren al arriendo de auto, siendo esta opción cada vez más atractiva. “Durante el año 2020 tuvimos un 25% más de arriendo de vehículos, señal que se verá potenciada durante el 2021”, comenta Villalobos.

Sin embargo, el arriendo de autos sigue teniendo una tasa de crecimiento reducida, pese a ser una oferta atractiva en términos de valores. “Creo que este bajo crecimiento responde a que en el país aún no tenemos la madurez de los mercados más desarrollados, que entienden y reconocen un costo mensual en la propiedad de un vehículo particular”, finaliza el Gerente de Leasing Operativo de Gama.