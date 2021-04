Consejo Minero por proyecto de royalty: ¿Quién va asumir el riesgo de invertir en Chile cuando se le dice ‘usted siempre me da 13% de lo que venda’?

El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, asistió a la sesión de este miércoles de la comisión de Minería en la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de royalty minero

Allí dice haber vistos dos posiciones. Una en que “se estaría estableciendo un segundo gravamen sobre un mismo hecho gravado, porque ya existe un royalty en Chile”.

Y otra basada en un estudio académico “que señala que el Estado podría quedarse con un 15 ó 20% de la industria, sin que se produzca ningún efecto, y la verdad es que eso no es más que un ejercicio que no conversa con la realidad” de la actividad minera.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Villarino comentó que entre el descubrimiento y la extracción del material “usted se ha pasado 15 ó 20 años hasta que logra producir la primera tonelada del cobre. (Hay) que esperar que el precio este bueno porque es cíclico, y ahora le dicen que el 20% de las ventas se lo va a quedar el Estado, sin considerar los costos que existen ni la variabilidad de los mismos”.

En este sentido, “creemos que lamentablemente de prosperar este proyecto se va a producir un daño profundo, y faltan antecedentes. Lo que hemos estado señalando desde hace mucho tiempo es tener una conversación bien informada, con cifras concretas del mundo real, y no con ejercicios académicos que pueden producir un daño bastante profundo a la actividad más importante del país”.

De acuerdo al Consejo Minero esta iniciativa “no hace distinción entre buenos y malos periodos, en una industria cíclica… subsiste en los malos periodos porque está esperando buenos, y esos buenos le van a dejar caja para poder subsistir cuando vuelva a bajar la libra de cobre”.

“Cada vez que el precio está bueno el Estado recoge y se lleva todo, pero además cuando está malo se tiene que endeudar para pagarle al Estado el 10% ó 15% de lo que vende, la verdad es que no le va a quedar otra que cerrar el yacimiento hasta que haya buenos precios“, alertó.

“Quién va asumir el riesgo de venir a invertir en Chile y desarrollar yacimientos mineros en el futuro si usted le dice ‘no me importa como le vaya, si el precio está en el suelo o arriba, usted siempre me da 13% de lo que venda’. La verdad es que la industria se transforma en inviable, no tiene ningún incentivo para hacerlo”, señaló el abogado.

Sobre la constitucionalidad del proyecto, dijo que ese es inconstitucional, “porque así lo han reconocido los propios parlamentarios que promueven el proyecto, porque ellos mimos presentaron otra moción parlamentaria para que en periodos de excepción, como los que estamos viviendo, el parlamento tenga facultades para establecer royalty, es decir, han reconocido explícitamente que no tienen facultad para ello”.