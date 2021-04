Codelco generó más de mil millones de dólares en excedentes

Durante la mañana de este viernes, el presidente del directorio de Codelco, Juan Benavides, entregó un informe respecto a las ganancias que generó la empresa estatal, la que alcanzó los US$ 1.627 millones de excedentes en el primer trimestre del 2021, todo esto en relación a la constante alza del metal rojo.

“Nuestra estrategia de transformación, que busca la excelencia de las operaciones y del diseño y ejecución de los proyectos, para posicionarnos entre las empresas más competitivas de la industria en 2024, se refleja en estos excelentes resultados. Produjimos más cobre, mantuvimos bajos los costos directos y avanzamos en alcanzar una mejor gestión en todos los ámbitos, lo que fue apoyado por un buen precio del metal, para alcanzar US$ 1.627 millones de excedentes en el primer trimestre”, señaló Benavides.

Un nivel de excedentes de esta magnitud no se alcanzaba desde 2011, por lo que la cifra de este año es la más alta de la última década. Respecto a la producción, entre enero y marzo, la estatal alcanzó las 386 mil toneladas de cobre fino, 25 mil toneladas más que el año anterior en el mismo período, gracias a la continuidad operacional y a una mejor ley del mineral.

A esto se agrega la baja de 0,2% en los costos directos (C1), que pasaron de 132,7 centavos de dólar la libra (c/lb) a 132,4 c/lb, que se explica por la mayor producción y la continuidad operacional de las plantas. El costo neto a cátodo (C3) se vio fuertemente impactado por la variación del dólar, con un aumento de más de 21%, desde 182,9 c/lb a 221,6 c/lb.

Benavides explicó que “la estrategia de transformación que estamos impulsando busca mejorar nuestro flujo de caja en US$ 20 mil millones para la década 2019-2028, respecto a la línea base de 2018. De ellos, US$ 8 mil millones los alcanzaremos a través de la captura de valor en los proyectos y los US$ 12 mil millones restantes por una mejor gestión”.

“En este camino, durante el presente año tenemos contemplado mejorar los excedentes de Codelco en US$ 800 millones, con un consolidado de US$ 1.150 millones para el período 2020-2021. Seguiremos esta senda para alcanzar nuestra aspiración de US$ 1.600 millones en 2023, resultado que sostendremos hasta llegar a US$ 12 mil millones en 2028”, agregó el presidente del directorio de Codelco.

El presidente del directorio aseguró que el foco puesto en la tecnología para aumentar la productividad y la producción; la reingeniería de los proyectos, además de un fuerte proceso de cambio en las licitaciones, han permitido estas significativas disminuciones de costos y proyectarlas para la década.

Por su parte, la generación de caja operacional, Ebitda, antes de la Ley Reservada del Cobre, fue de US$ 2.379 millones, casi tres veces más que lo alcanzado durante el mismo período del año anterior