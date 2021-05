Encuesta asegura que ante nueva crisis un 38% de las personas no contaría con ahorros para más de un mes

De acuerdo con el último estudio de Destacame.cl , a marzo de 2021, un 45% de las personas afirma que no verá sus ingresos afectados por la situación actual, porcentaje que en 2020 bordeaba el 20%. Además, casi un 40% aseguraba que no tendría la posibilidad de pagar sus deudas, mientras que ahora es solo un 12%.

Sin embargo, lo alarmante es que si se quedara sin su fuente de ingresos, un 38% asegura que sus ahorros no le alcanzarán para solventar más de 30 días. Un 34% dice que le alcanzará entre 2 a 3 meses y solo un 14% podría superar los 7 meses o más.

“Las personas a partir de noviembre empezaron a ver con más optimismo el futuro de sus finanzas. A pesar de la baja en las cifras, se ve que las personas son más conscientes de la importancia del ahorro. En marzo solo un 9% aseguraba tener ahorros para sobrevivir más de 4 meses sin ingresos; hoy ese número se triplicó a un 30%; probablemente en parte gracias a los retiros de la AFP”, comenta Augusto Ruiz-Tagle, cofundador de Destacame.cl.

Respecto a la crisis sanitaria, un 60% de las personas siente incertidumbre frente al futuro, porcentaje que se mantiene igual desde el mismo periodo anterior. “Esperamos que los chilenos mantengan este aprendizaje, pues justamente para enfrentar la incertidumbre que estamos viviendo lo recomendable es mantener ahorros para hacerle frente a al menos 4-6 meses sin ingresos y poder superar los imprevistos que puedan surgir como la cesantía o enfermedades”.

¿Cuáles son las recomendaciones si debo pedir un crédito? “El principal consejo es jerarquizar las necesidades de hogar y luego priorizarlas, para de esa forma elaborar un presupuesto realista y evaluar si se cuenta con el dinero necesario para costear las cuotas de un nuevo crédito en caso de ser necesario”, comenta.

“Endeudarse no es algo negativo, sino que caer en el sobreendeudamiento es el problema. Por lo que la recomendación es que el total de cuotas que pague mensualmente (considerando todos los préstamos), no supere el 15% del sueldo. Esto ayuda a asegurar cierta capacidad de pago y a no terminar bajo la rueda cuando se falla a una o dos cuotas por imprevistos”, agrega Ruiz-Tagle.