Intercambio comercial de Chile alcanza US $ 55.559 millones entre enero y abril

En los primeros cuatro meses de 2021, el intercambio comercial de Chile alcanzó cifra récord, sumando US $55.559 millones, reflejando un crecimiento del 30% respecto de igual periodo en 2020. Esto representa el valor más alto para al menos las últimas dos décadas, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central de Chile.

“Abril es el octavo mes consecutivo que nuestras exportaciones van al alza. Esto permite constatar que el comercio exterior está siendo uno de los pilares de la reactivación de nuestra economía. Más de 2,5 millones de puestos de trabajo son generados de manera directa por las empresas importadoras y exportadoras, por tanto, seguiremos trabajando para mantener abiertos los flujos de comercio y generando nuevas oportunidades para la diversificación de mercados y de nuestra oferta exportable con foco en servicios y economía digital”, señaló el subsecretario Rodrigo Yáñez.

En el periodo, las exportaciones del país se elevaron a los US$ 29.849 millones, un 30% superior a los envíos de igual periodo de 2020 y el mayor valor para igual lapso desde que existe registro. Los envíos de cobre sumaron US$ 15.575 millones, un 52% más que en enero-abril de 2020, empujados por el alza del precio internacional del metal rojo, que en el período promedió 394,84 centavos de dólar por libra, un 58% superior a la cotización de los primeros cuatro meses de 2020.

Además del cobre, el alza de nuestras exportaciones estuvo sustentada en las mayores ventas al exterior de productos como cerezas frescas, hierro, arándanos frescos, vino embotellado, carne de cerdo, fruta congelada, aceite de pescado, tableros de madera y cartulina. Todos estos productos anotaron también el mayor valor exportado para un primer cuatrimestre desde que se tiene registro.

Las importaciones por su parte sumaron US$ 25.709 millones, en los meses de enero a abril de 2021, anotando un alza del 30% en relación con iguales meses de 2020. Todas las grandes categorías de bienes de importación exhibieron alzas en el período: consumo (+47%), capital (+32%) y los intermedios (+22%). Entre los principales productos importados destacan el petróleo, vehículos, vestuario, celulares, medicamentos, electrodomésticos y computadores, todos ellos con alzas en sus internaciones en 2021.

En abril de 2021, se registran 3.034 empresas exportadoras, un 13,5% más que igual mes del año 2020 (+362 empresas), tratándose del primer mes del año donde la cantidad de firmas con ventas al exterior aumenta frente a igual mes de 2020, según cifras del Servicio Nacional de Aduanas.

“Hemos trabajado en asegurar y fortalecer la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas ante la pandemia, a través de mesas de comercio exterior con todas las regiones del país. El alza de empresas exportadoras en el mes es una muy buena noticia que esperamos que se mantenga en el tiempo”, señaló la autoridad de SUBREI.

Por su parte, 15 de las 16 regiones del país experimentaron un alza en sus embarques durante el mes de abril, destacando Antofagasta (+US$ 871 millones), Atacama (+US$ 243 millones), Tarapacá (+US$ 239 millones), Coquimbo (+US$ 177 millones), O’Higgins (+US$ 97 millones), Ñuble (+US$ 82 millones) y Biobío (+US$ 81 millones).

En el mes de abril, Estados Unidos concentró la mayor cantidad de empresas con ventas al exterior con 830 exportadoras, seguido de Perú (711), China (513), Argentina (414) y Brasil (396).

El 94% de las exportaciones del país se dirigió a países con Tratados de Libre Comercio, China encabezó los envíos del mes, con ventas por US$ 2.893 millones (37% del total del mes), experimentando un alza del 58% frente a abril de 2019, anotando la doceava alza mensual consecutiva, demostrando la sólida reactivación de la segunda mayor economía del mundo.

Le siguieron en relevancia las exportaciones a Estados Unidos, que sumaron US$ 1.204 millones, con una variación del 35%, la cuarta alza mensual sucesiva para nuestros embarques. En tercer lugar, se ubicó la Unión Europea, los envíos al bloque sumaron US$ 641 millones, reflejando un alza del 18% en relación con igual mes de 2019.

Agencia Uno