El impacto de la mujer en el mundo inmobiliario: Invierten, son broker y dominan el sector del corretaje

Este 9 y 10 de mayo se conmemora un nuevo Día de la Madre, fecha en la que cada año se destaca la labor de ellas en distintos rubros y aspectos de la vida. Madres trabajadoras, que hoy son verdaderas malabaristas, realizando distintas labores, tanto en la casa, como en las empresas y logrando salir airosas de todas ellas.

Y el mundo inmobiliario no está ajeno del impacto del trabajo de la mujer, donde cada día cubren más terreno y en algunas áreas, son quienes lideran el negocio. Es lo que señalan en Capitalizarme.com, donde gran parte de los brokers dedicados a la venta de departamentos de inversión son justamente mujeres, las que logran una gran cercanía con los futuros clientes.

Así lo comenta Carmen Gloria Jopia, broker de Capitalizarme.com quien llegó hace 6 años a la empresa, con un conocimiento inmobiliario heredado de su familia: un padre dueño de una inmobiliaria y una madre inversionista. Hoy asegura que para ella, cada cliente es como un hijo y lo asesora de esa misma forma, evitando que cometan errores financieros, impulsándolos a tomar buenas decisiones y generando una relación cordial con ellos.

“Mi mamá toda la vida fue inversionista. Ella tuvo propiedades y siempre nos decía que es un bien que nunca pierde valor y es el más seguro de invertir. Es siguiendo este consejo, que cuando yo enfoco mis reuniones, a cada cliente lo tomo como propio. Nunca me gustó trabajar en ventas, pero me di cuenta que esto no es venta, es una enseñanza y es algo que he confirmado cada día. Además, yo misma voy aprendiendo nuevas herramientas, como ocurrió en plena pandemia”, cuenta Carmen Gloria.

Ella tiene muy claro que su trabajo puede cambiar la vida de las personas. Actualmente Capitalizarme.com tiene un equipo de 366 brokers, donde el 45% son mujeres. Y no solo eso, durante los 7 años de vida, esta empresa ha visto el aumento de mujeres inversionistas, quienes sólo entre 2019 y 2020 llegaron a las 483, cubriendo el 37,2% de las ventas de departamentos.

MÁS CORREDORAS DE PROPIEDADES

Una presencia que se ve con más fuerza en el mundo de los arriendos, en el que históricamente el corretaje ha sido manejado por mujeres, considerando que además es un trabajo en el que los tiempos se pueden manejar con más libertad y se realiza a modo de teletrabajo.

Así lo ratifica el gerente general de Capitalizarme Rent, Manuel Maneiro, quien señala que según su experiencia en el área, el corretaje siempre ha estado principalmente en manos femeninas.

Según las cifras de su empresa, actualmente el 70% de sus corredores son mujeres, una tendencia que se ha mantenido durante todo el periodo de vida de Capitalizarme Rent.

“Ellas logran una cercanía mayor con los clientes, resuelven de manera rápida y tienen un gran profesionalismo a la hora de ofrecer las unidades en arriendo. Sus resultados en el trabajo siempre son muy buenos y en general, esta área del rubro inmobiliario siempre ha estado dominado por mujeres”, asegura el profesional.

Actualmente, Capitalizarme.com es líder en la venta de departamentos de inversión y logró el 8% de las ventas del sector durante el 2020, alcanzando un crecimiento de un 30% en el año más duro para el rubro. Su meta este 2021 es conseguir el 20% de ventas en la Región Metropolitana, tarea en que las mujeres jugarán un papel primordial.

Para más información sobre temas inmobiliarios, puedes ingresar a www.capitalizarme.com