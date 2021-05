AFP PlanVital inicia recepción de solicitudes para Bono de cargo fiscal de 800 mil afiliados

AFP PlanVital informó que este viernes 14 de mayo comenzó a recibir las solicitudes de 800 mil afiliados y pensionados que son potenciales beneficiarios/as del Bono con Cargo Fiscal de hasta $200 mil.

La administradora envió ayer a Tesorería los primeros listados de personas que, según sus registros, cumplen con los requisitos para recibir el bono. Tesorería debe validar los datos y tranferir el dinero para que la AFP lo ingrese en las cuentas de los beneficiarios. También ayer, comunicó a los primeros beneficiarios que podrían iniciar el trámite.

Cabe recordar que el proceso se realizará por etapas y que la AFP enviará nuevos listados de posibles beneficiarios a Tesorería en los próximos días. AFP PlanVital estima que más de un millón de afiliados podrían recibir el bono.

De acuerdo a la Ley 21.339 los beneficiarios son personas que tengan saldo cero en su cuenta de capitalización individual entre el 30 de julio de 2020 y 31 de marzo de 2021, después de haber realizado el 1er o 2do retiro, quienes recibirán $200.000.

También son beneficiarios los afiliados al 1 de enero de 2021, que registren un saldo menor a $200.000 en sus cuentas de capitalización individual al 31 de marzo de 2021. Estas personas recibirán un monto variable equivalente a la diferencia entre $200.000 y el saldo a esa fecha.

Con el propósito de velar por el cuidado de la salud y evitar aglomeraciones en sucursales en el actual contexto de pandemia, AFP PlanVital hizo un llamado a quienes ingresarán sus solicitudes a privilegiar el uso de canales digitales, como el sitio web retirounico.planvital.cl/bonocargofiscal.

El ingreso, recepción y pago de las solicitudes es un trámite totalmente gratuito. La Tesorería General de la República depositará el monto en las cuentas individuales de los beneficiarios en la AFP, teniendo como plazo máximo de pago el 7 de junio de 2021.

AFP PlanVital recordó que es muy importante no entregar datos personales ni confidenciales a ninguna persona, ni por correo electrónico, mensajería instantánea ni redes sociales. Los ejecutivos no solicitan claves y la AFP no llama ni envía vínculos para iniciar solicitudes de retiros o de bonos.