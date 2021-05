Volatilidad en el mercado tras las elecciones: “Hay un camino de incertezas en los próximos meses”

Tras el resultados de las elecciones, la Bolsa de Santiago intenta recupera este martes todo lo perdido tras el desplome de 9,3% de ayer.

En sus primera operaciones de la jornada, el IPSA ha recuperado un poco más de un 1%, pero a medida que avanza la jornada sigue mostrando pérdidas.

De acuerdo al economista y exgerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago Cristián Solís de Ovando “el mercado requiere certezas jurídicas, certezas de inversión y cuando hay incertezas pasa lo que está pasando hoy día”.

“Tengo la impresión que va a seguir con una volatilidad relativamente importante porque no vamos a tener certeza hasta no solo saber quién son los constituyentes, si no que de qué manera van a votar, quién va a tomar el liderazgo, quiénes son los más votados”, añadió.

“Yo creo que hay un camino de incertezas en los próximos meses. También está en juego la presidencial, la senatorial y la elección de diputados. Los mercados prefieren siempre aquellas personas que le dan una mayor certeza y racionalidad económica”, analizó el economista.