El Factor M: La mirada externa que una empresa necesita para potenciarse

Hoy en día las marcas están en una época de importantes desafíos: lograr conexión con sus consumidores, a un costo eficiente, con presupuestos que se han visto drásticamente reducidos, con equipos de trabajo más pequeños y con menos experiencia, todo en función de poder vender más y capear la ola llamada pandemia.

Ante esto, cada vez más las empresas buscan una mirada externa “fresca” que los ayude a ver los desafíos desde un ángulo diferente, y con una metodología de trabajo más técnica. Todo esto de forma más flexible de lo que era antes, pues son tiempos de cambios rápidos y los equipos rotan mucho. El poder recibir un consejo externo de parte de un experto se ha vuelto más útil que nunca.

En este contexto destaca “El Factor M”, una empresa consultora que se apalanca en la experiencia de sus ejecutivos y en sus habilidades técnicas para ayudar a sus clientes a crecer en ventas y a acercar sus marcas a sus clientes. Esta consultora se destaca por trabajar con planes “a la medida” de cada cliente, entendiendo sus necesidades y su individualidad de forma práctica y flexible.

Señalan que “lo que nos mueve en El Factor M es creer en la capacidad transformadora de una mirada externa, objetiva y enriquecedora. Nuestra misión como empresa es ayudar a nuestros clientes a diseñar y ejecutar su plan estratégico de crecimiento, utilizando las Comunicaciones y el Marketing como una herramienta estratégica. Mirando los desafíos como un todo y de forma integral, logramos tres cosas fundamentales:

Identificamos las oportunidades de crecimiento con un profundo análisis Potenciamos las habilidades internas del cliente al incorporar a la empresa procesos de trabajo Hacemos que las cosas pasen, transformando prácticas intuitivas en herramientas de gestión

A la cabeza de esta consultora se encuentra Martín Honorato, Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, quien partió como consultor luego de trabajar más de 15 años en destacadas empresas de diferentes industrias. Trabajó en Marketing para multinacionales como Procter & Gamble y Clorox, liderando distintas marcas. Fue Gerente de Marketing en empresas de servicios como DIRECTV, en la ACHS y en PC Factory. Además, ha sido emprendedor en el rubro gastronómico, lanzando en 2014 su propio restaurante en el barrio El Bosque. Ha sido profesor de Marketing, y hoy en día en paralelo a liderar El Factor M, se desempeña como comunicador: es panelista estable en un programa deportivo.

Honorato señala que “El Factor M nace como respuesta a la necesidad de muchas empresas de contar con un apoyo confiable, con alta experiencia y demostradas habilidades en ciertas materias (en este caso, el Marketing, Comunicaciones y Estrategia). Ante la realidad actual de las empresas de contar con equipos cada vez más reducidos, se externalizan servicios específicos como la mejor forma (y a veces la única) de poder optar a ellos. Así, desde El Factor M vamos ayudando a empresas que sientan que ‘les falta algo’ para poder dar el salto y alcanzar su potencial. Generalmente tienen necesidades en los ámbitos de Marketing, Comunicaciones y Área Comercial, pero que no cuentan con un equipo interno suficientemente amplio y/o capacitado.” Ahí es donde aparece El Factor M, cuyo aporte se inicia siempre con un profundo análisis de la situación y luego va entregando una mirada estratégica para lograr una solución de los problemas y desafíos.

“Nuestros clientes (muchas veces dueños de empresas o gerentes generales) nos llaman porque tienen ciertos problemas, o bien hay oportunidades no aprovechadas hasta el momento, pero no están muy seguros de cómo abordarlas, o bien no cuentan con el tiempo y equipo necesarios para dar solución. Muchas veces pasa que nos buscan sin una idea tan clara en mente, y en la conversación, más el análisis, van viendo que hay varios temas que sus marcas tienen como oportunidades, muchas veces fáciles de solucionar, pero que no habían tenido el tiempo de mirarlas”, agrega Honorato.

¿Por qué trabajar con El Factor M?

La “era Digital” en que nos encontramos posiciona al Marketing como una herramienta fundamental de apoyo a los equipos comerciales y de ventas. La ejecución de las campañas de las marcas hoy más que nunca exige ser eficientes en los costos, y las métricas del Marketing Digital se estrujan al máximo.

Sin embargo, no siempre las marcas tienen claro para dónde ir. ¿De qué sirve tener el auto más rápido, o el más rendidor en combustible, o el que puede soportar más kilos de carga, si transita por la ruta equivocada? Es ahí donde se hace fundamental revisar la estrategia comercial y estrategia de marketing de una empresa. Y ese es el sello distintivo de El Factor M: asegurarse de ir por el camino correcto, con un sólido plan estratégico, cuestionándose en conjunto con la empresa el por qué hacemos ciertas cosas, y ayudándolos a definir a dónde quieren llegar. Y es muy común encontrarse con compañías que se ven absolutamente absorbidas por el trabajo del día a día, solucionando problemas, apagando incendios o enfrentando contingencias. Ellos saben que necesitan hacer algo distinto para salir de ese “bucle”, pero paradójicamente no asignan el tiempo ni los recursos para hacer una pausa y pensar, “poner la pelota contra el piso”.

El trabajo de El Factor M ofrece una solución a eso, en tiempos de trabajo cortos y de manera eficiente, logrando un traje “a la medida de cada cliente”. Trabajan con empresas de cualquier tamaño, con planes flexibles.

Caso de éxito

Destacable ha sido el caso de la empresa Concreces, la cual cuenta con más de 20 años ayudando a los chilenos a lograr el sueño de la casa propia, a través de créditos hipotecarios.

Jorge Jaramillo, su gerente general, comenta que “El Factor M nos ha ayudado de gran forma a dar un salto en la comunicación con nuestros clientes-personas, en el mundo del Leasing habitacional. Primero, ayudándonos a entender qué opinaban de nosotros, para posteriormente comenzar a dialogar con ellos en nuestras nuevas redes sociales. Nos han acompañado en el proceso de transformación y modernización de Concreces con una mirada estratégica desde el Marketing.”

Este caso de negocio es muy interesante, pues todo partió haciéndose la pregunta: ¿cuánto conocemos al cliente de Concreces? ¿Qué piensa de la empresa? ¿Cuál es el posicionamiento actual de la marca en la mente de los clientes y prospectos? ¿Cómo evalúan el desempeño de Concreces los clientes actuales? ¿Sabemos si ellos estarían dispuestos a recomendarnos?

Estas preguntas no tenían una clara respuesta. Así, el equipo de El Factor M lideró en primer lugar un trabajo de Investigación de Mercado, para tener claro el punto de partida en el cual se ubicaba la marca. Los resultados fueron llamativos: el grupo encuestado, cuya gran mayoría había realizado cotizaciones con Concreces en los últimos meses, no recordaba la marca. Además, quienes ya eran clientes, expresaron en los focus groups una serie de reparos en relación al servicio al cliente. Esto dio luces para corregir esos temas, además de comprender mucho mejor el punto de partida para co-diseñar la ruta hacia el posicionamiento deseado. El Factor M trabajó en definir los principales atributos de marca que necesitaba Concreces para lograr el posicionamiento que quería, y se comenzó a trabajar en el plan concreto y la táctica para lograrlo. Se trajo una agencia digital para lanzar las nuevas redes sociales, y se dio inicio a una comunicación bidireccional con los clientes. Se renovó por completo el sitio web, asegurando la forma y fondo necesarios para atraer más potenciales clientes (“leads”) y contar con la plataforma idónea para cerrar esos negocios con el equipo comercial.

El sitio web alcanzó niveles históricos de visitas mensuales (17 mil), generando también una amplia base de formularios llenados para el nuevo producto que se estaba lanzando: los mutuos hipotecarios.

