Minería recupera empleos perdidos en el último año y supera las cifras previas a la pandemia

El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario Edgar Blanco, destacaron el repunte sostenido que ha registrado la industria minera en la recuperación de empleos que se habían perdido a raíz de la pandemia de Covid-19. Esto, en el marco de la Cuenta Pública Participativa correspondiente al año 2020.

Según el último Informe de Dotación en Faenas de la Industria Extractiva Minera, preparado por Sernageomin, en marzo de 2020 alrededor de 250 mil personas trabajaban directamente para la minería, pero la pandemia produjo una disminución del 16% en la fuerza de trabajo, hasta caer a unos 209 mil trabajadores. Sin embargo, desde junio del año pasado comenzó un sostenido repunte que, al 31 de marzo de este año, contabilizaba un total de 260 mil personas desempeñándose en la industria minera, superando las cifras previas a la emergencia sanitaria.

El secretario de Estado valoró el aumento de los puestos de trabajo en el sector minero, afirmando que “pese a las dificultades que ha impuesto la pandemia, las empresas han logrado sacar adelante sus proyectos, reafirmando el rol clave que cumple la minería en la reactivación económica y en la generación de empleos”.

Por su parte, el director de Sernageomin, Alfonso Domeyko, destacó que durante el primer trimestre las tasas de accidentabilidad y fatalidad en la industria mostraran una disminución. “A marzo de 2021 la accidentabilidad es de 1,29 y tenemos que lamentar un fallecido, lo que demuestra que a pesar de que se ha contratado personal, hay un trabajo preventivo que se está realizando desde hace mucho tiempo y que está demostrando sus resultados”, sostuvo.

El aumento de los puestos de trabajo se explica por la reactivación de proyectos como Spence, Chuquicamata, Quebrada Blanca y Compañía Minera del Pacífico, así como el aumento de producción de cobre en la pequeña, mediana y gran minería debido a la fuerte alza que ha experimentado el precio del metal en los últimos meses.

Plan de relaves

En tanto, el subsecretario Edgar Blanco destacó el trabajo que se ha realizado en los últimos tres años en el Plan Nacional de Relaves por parte de la División de Desarrollo Sustentable del ministerio. El Plan será lanzado este año y se estructuró en torno a tres ejes de trabajo: Social, que tiene como foco resguardar la seguridad de la población donde se encuentran los depósitos de relaves; Medio Ambiental, que busca su remediación, especialmente con aquellos depósitos de relaves abandonados, y finalmente Económico, que incentiva el reprocesamiento y reutilización de relaves a través de la innovación.

Blanco puntualizó que “hoy estamos respondiendo la consulta pública del Decreto Supremo 248, que es el reglamento que aprueba los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de depósitos de relave. Este decreto contempla el observatorio de relaves y el fortalecimiento de la institucionalidad de Sernageomin, que será la encargada de la revisión y fiscalización de los relaves, y esto permitirá reducir la tramitación de proyectos de depósitos de relaves mineros en 1.445 días”.

Política Nacional Minera

El biministro Jobet sostuvo en la Cuenta Pública que se ha estado trabajando intensamente en la Política Nacional Minera 2050 para lanzarla oficialmente este año.

En ese contexto, el secretario de Estado detalló que esta iniciativa dará los lineamientos para proyectar la minería del futuro, que en los próximos 30 años suministrará al mundo los minerales que se necesitan para frenar el cambio climático y proyectar una industria sostenible para las próximas generaciones.

“La minería debe ser un ejemplo para otras industrias no solo en productividad, si no también en la adopción de innovaciones y buenas prácticas sociales y ambientales. Es por eso que estamos pensando en grande, por primera vez en nuestra historia estamos proponiendo una visión integral para el desarrollo de la minería en Chile. Se trata de una política pública construida a través de participación ciudadana, amplios consensos y, quizá lo más importante, con una visión de Estado, una mirada de largo plazo que trascienda a un gobierno en particular, eso es la Política Nacional Minera 2050”, concluyó.