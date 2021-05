Diez medidas de seguridad que las empresas y personas deben tomar durante el Cyberday

Es el más grande de la historia de los eventos de compras y este año contará con 670 marcas inscritas. Se trata del Cyberday, que se realizará entre el 31 de mayo y el 2 de junio y estará marcado además por la entrega del tercer 10%, por lo que es una oportunidad única, para aquellos negocios que buscan recuperarse de la crisis económica.

Sin embargo, también es un momento en que hay que tomar muchas precauciones, tanto las empresas, como los compradores, para evitar estafas, fraudes electrónicos, caídas de servicio y pérdidas de clientes.

María Cecilia Morales, Product Manager en Ciberseguridad de BOMBÉ Soluciones, señala que las empresas de e-commerce, se tienen que fijar en pequeños, pero importantes detalles, que hacen que la experiencia de usuario sea más grata. “No centrarse en la oferta principalmente, si no en su sistema de compra y la ciberseguridad. Potenciar que la compra en su sitio web sea cien por ciento segura, y poner como ventaja competitiva eso frente a los competidores”.

La experta entrega una serie de recomendaciones para las empresas:

– Deben contar con una plataforma de sala de espera, porque la cantidad de visitas aumenta drásticamente. “Si su sitio web está preparado para recibir cien visitas diarias, en CyberDay la cantidad de visitas llega a quintuplicarse. Para hacer más grata la experiencia de compra, hay que implementar una sala de espera.

– Utilizar una plataforma para mitigar los ataques DDoS, que son las denegaciones de servicios. Eso quiere decir que una cantidad de visitantes falsos, hacen la visita al sitio web con el propósito de que se caiga ese sistema y protegiendo ese tráfico del sitio web, se logra que la experiencia de compra sea más grata y no se pierda la venta. Siempre hay que recordar que el tiempo promedio de visita de un sitio web, no supera los 30 segundos, entonces el proceso de esos 30 segundos, si es engorroso, lento, no carga, el cliente abandonará y se irá a otro.

– Para proteger a los compradores, en el sitio web, siempre debe contar ese servicio con un protocolo SSL, es decir con un certificado que cifra las comunicaciones.

– Tener un elemento antimalware, para proteger al cliente, en donde cada vez que éste visite el sitio web, no se descargue algo adicional, como algún virus en el equipo. El servicio antimalware protege al cliente.

– Que los canales de comunicación que tendrán a través de un WhatsApp, un chatbots, o a través de correo electrónico, sean seguros y que en el proceso de comunicación se le de un instructivo al cliente: “Nos vamos a comunicar contigo solamente a través de esa casilla de correo”, de esta forma se evita que cualquiera pueda suplantar la identidad de ese negocio, y engañar a ese cliente, solicitar un dinero extra, solicitar un pago en otro portal que no corresponda.

PRECAUCIONES QUE DEBE TOMAR EL CLIENTE

Como la responsabilidad siempre es compartida, la idea es que el cliente también tome algunas precauciones, para no cometer errores, por los que nadie responderá.

Algunas recomendaciones de María Cecilia Morales, Product Manager en Ciberseguridad de BOMBÉ (https://bombesoluciones.cl/) para los clientes son:

– Deben verificar que el sitio web que visitarán para realizar la compra, sea el que corresponda a la institución. Si voy a entrar a una casa comercial, debo fijarme que ninguna letra de su nombre sea cambiada con un número y si se que esa dirección es .cl, fijarme que no sea .com o .xt, ya que inmediatamente estaremos frente a un sitio fraudulento.

– Revisar el certificado de seguridad extendida: Se trata del candado verde que está ubicado en el costado izquierdo superior del sitio, en la barra de direcciones. Incluso se puede presionar el candado y se verá que hay una autoridad certificadora, que verifica que corresponde a la marca.

– Verificar el sistema de pagos: Si te dicen que el sistema de pagos es a través de Transbank, Webpay o Khipu, verificar que el sitio web que corresponda a ese sistema, sea el correcto.

– Comprar a través de crédito o débito, ya que los proveedores de servicios entregan seguros a sus clientes para que la compra sea protegida.

Con todos estos consejos, la compra será satisfactoria, se evitarán estafas y la experiencia de usuario será satisfactoria.

Para más información puedes ingresar a https://bombesoluciones.cl/