Ministerio de Economía lanza plataforma “Me Quiero Salir” para seguros generales

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor, Lucas del Villar, y al director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero, Daniel García, anunciaron en lanzamiento de la nueva plataforma “Me Quiero Salir” para seguros generales, como parte de las iniciativas comprometidas en la Agenda Anti Abusos del Gobierno.

La iniciativa es la extensión de la plataforma “Me Quiero Salir” para telecomunicaciones, que desde el año pasado ha permitido a más de 49 mil consumidores finiquitar sus compromisos con compañías de telecomunicaciones en forma rápida y simple.

En el caso de los seguros generales, hasta mayo de 2021, el SERNAC recibió más de 21 mil reclamos relacionados con este mercado. Un 15,7% de ellos son por dificultades para terminar el contrato. Esto es, más de 3 mil reclamos.

“Esta es una medida que está dentro del contexto de la agenda Anti Abusos que ha empujado nuestro Gobierno con el fin de poder darles más herramientas a las personas para evitar situaciones de dificultad o de abuso. Porque, muchas veces las compañías vuelan y corren para que uno suscriba un seguro o un contrato y son mucho más lento y complicado cuando uno se quiere salir de ese contrato”, añadió Palacios.

A partir de hoy, los consumidores podrán solicitar el fin de sus contratos de seguros de vehículos motorizados, fraudes en productos financieros, cesantía, no obligatorios para hogares y de robo de especies. El trámite será completamente digital a través del portal del Servicio Nacional del Consumidor y permitirá que el contrato deje de cobrarse de inmediato.

Junto con lo anterior, el titular de la cartera aprovechó la instancia para anunciar que el Ministerio de Economía en conjunto con el SERNAC ya se encuentran trabajando en una nueva versión de la plataforma “Me Quiero Salir”, esta vez para facilitar el cambio y término de contrato en materia de créditos hipotecarios.

“La ley de portabilidad financiera está en plena vigencia, sin embargo, los bancos a veces dificultan que una persona pueda salirse de ese banco e irse a otro para un crédito hipotecario. Nos parece que esta plataforma puede servir a esos consumidores que quieren cambiar de un crédito hipotecario y buscar mejores condiciones en el mercado”, dijo Palacios.

Por su parte, Del Villar valoró la utilidad de la iniciativa. “El objetivo de esta herramienta es entregar facilidades a los consumidores, especialmente en mercados donde “es simple contratar, pero es difícil salir”. Hoy las personas necesitan más que nunca poder terminar los contratos que no necesitan, no quieren o no pueden seguir pagando. Esta plataforma promueve mejores prácticas, al facilitar a los consumidores poner término a contratos, sin barreras ni dificultades. Por lo tanto, incentiva la competencia en el mercado”, señaló.

De acuerdo a la Comisión del Mercado Financiero, en Chile los seguros con mayor participación de la industria son los de vehículos motorizados (26,4% de las ventas), terremotos (22,0%), e incendio (14,3%), seguidos por los seguros de cesantía (4,8%), responsabilidad civil -sin vehículos motorizados- (4,8%), garantía y crédito (4,6%) y accidentes personales (2,1%).

El director general de Supervisión de Conducta de Mercado de la Comisión para el Mercado Financiero, Daniel García, agradeció a las empresas que voluntariamente se han sumado a la herramienta.

“Uno de los focos prioritarios de supervisión que tiene la Comisión para el Mercado Financiero es precisamente la voluntariedad, tanto en la suscripción como en la permanencia que tienen en los seguros las personas que así lo estimen. Por lo tanto, trabajar técnicamente en colaboración con el SERNAC, en mecanismos que faciliten el poner término a contratos de seguros que así lo estimen las personas, es una de las motivaciones que tuvimos para poder trabajar en este proyecto, y creemos que es una solución muy simple, muy accesible, para que las personas puedan realizar este trámite”, dijo García.

Las personas que deseen poner término a su contrato con empresas de seguros generales podrán hacerlo a través de la página del SERNAC, e ingresando una solicitud con su Clave Única o clave del SERNAC.

Una vez ingresada, las empresas deberán dar de baja el contrato ese mismo día. Posteriormente, en un plazo de 8 días como máximo, los usuarios recibirán formalmente una respuesta a la solicitud por parte del SERNAC.

Si bien en esta primera etapa no todas las empresas suscribieron voluntariamente a participar en la plataforma, de igual forma “Me Quiero Salir” permitirá a los consumidores solicitar el término del seguro con cualquier compañía, pues el SERNAC oficiará en forma periódica, semanalmente, al resto de las empresas del mercado, las cuales estarán obligadas a dar término al seguro solicitado por los usuarios al momento de ser notificadas. El plazo de gestión no debería demorar más de 20 días hábiles.

Agencia Uno