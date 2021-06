Presidente de la CPC sobre anuncios del Colegio Médico: “Salud y trabajo no pueden verse como dos objetivos contrapuestos”

El presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a la propuesta que dio a conocer este lunes el Colegio Médico (Colmed), en voz de su presidenta Izkia Siches, para contribuir al Ministerio de Salud (Minsal) con diversas ideas con respecto al manejo de la pandemia de Covid-19.

Sobre los planteamientos del Colmed, Sutil indicó que “proteger la salud de las chilenas y chilenos, disminuir los contagios y evitar las muertes debe ser la prioridad de todos, y en eso valoramos el rol que ha cumplido el Colegio Médico colaborando en la Mesa Covid”, según consignó Emol.

No obstante, declaró que “salud y trabajo no pueden verse como dos objetivos contrapuestos. Debemos seguir actuando con máxima responsabilidad para resguardar la salud de las personas, y junto con ello, para que Chile pueda seguir funcionando, para que las personas puedan trabajar, para que las familias puedan alimentarse, para que las pymes se mantengan en pie, para que no se corte la cadena de suministro, para que las empresas puedan seguir exportando”.

Finalmente sostuvo que “entendemos que la estrategia sanitaria se puede perfeccionar y actualizar, pero la crisis sanitaria, social y económica se combaten en forma conjunta e integral“.