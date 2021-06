Ministro Lucas Palacios: “La que más me preocupa es la propuesta de Jadue, no la encuentro sostenible”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, comentó el programa de gobierno del candidato del PC, Daniel Jadue, quien plantea terminar con el sistema de AFP, junto con el retiro del 100% de los fondos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad señaló que “ya se conocen los lineamientos generales de varios candidatos, a mí me parece bien que exista un debate. La que más me preocupa es la propuesta de Jadue, que no la encuentro desde el punto de vista económico, sostenible en el tiempo“.

Enfocándose en el tema de las pensiones, Palacios dijo que “Chile es un país que necesita inversión y las señales que están incorporadas en el plan de gobierno no van en la dirección de favorecer la inversión privada. Cuando uno plantea a la ciudadanía un proyecto de país a largo plazo, tiene que ser consolidable, tiene que ser sostenible también desde el punto de vista del financiamiento y la economía”.

Si el modelo no es sostenible, entonces “se toma consecuencia la frustración y el dolor, y eso es exactamente lo que queremos evitar. Queremos políticas que sean sostenibles, que lleguen a las personas más necesitadas y queremos ofrecer con toda la veracidad que significa estos proyectos y la explicación para su sostenibilidad”.

Consultado por el ingreso mínimo de $500 mil que propuso el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, Palacios respondió que en el actual gobierno “ya estamos avanzando con los mismos IFE, nos estamos acercando bastante a esas cifras”.

“A mí me parece bien que se planteé un objetivo para poder mejorar la condición de las familias más vulnerables del país, eso nos tiene que convocar a todos. Por supuesto, para que eso ocurra el país tiene que crecer, tiene que existir el sentido suficiente para exista inversión y creación de nuevos puestos de trabajo, que es el desafío que tenemos todos”, dijo.