Ministro de Economía por nuevo feriado del lunes: “Me parece que esta no es la forma , a última hora”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, criticó que el nuevo feriado del 21 de junio haya sido aprobado por el Congreso cuatro días antes, afectando la organización del país.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el secretario de Estado expresó que “no se puede legislar en tan poco tiempo una medida que afecta a tantas personas. Me parece que esta no es la forma, a última hora”.

“No se puede aprobar una ley que define un feriado de un día jueves para un día lunes. ¿Por qué? Porque justamente las personas necesitan prepararse. A mí me parece bien que exista un reconocimiento a los pueblos originarios, pero no me parece bien esta irresponsabilidad de legislar cosas tan significativa a último segundo”, añadió.

De acuerdo a Palacios, su crítica “no se trata solamente del impacto económico. Las cuarentenas tienen un impacto económico significativo y también lo tienen los feriados. Lo que ocurre es que las personas se planifican, existen cadenas de suministros, existen despachos comprometidos, existen horas médicas solicitadas, existen planificación de las clases de los alumnos, es decir, esto no se trata solo de legislar a ciegas con respecto al impacto que tienen esas medidas en la ciudadanía”.

“Me parece mucho más razonable tomarse el tiempo y hacer estas cosas con la debida anticipación. El Gobierno había enviado este proyecto en noviembre del año pasado, sin embargo a último minuto se está legislando“, insistió.

Por último, Palacios criticó la celeridad con que se vio este proyecto, mientras que “ahí vemos a las pensiones que no le vemos ninguna celeridad por parte del Congreso, está en el Senado hace más de un año, un proyecto que si se aprueba mejoraría las pensiones inmediatamente para muchísimas personas”.