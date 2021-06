Ministerio de Hacienda emitió Bonos Sociales por US$2.040 millones

El Ministerio de Hacienda emitió bonos de Tesorería en moneda local de característica “social” por un total de $1.500.000 millones (US$2.040 millones), mediante la modalidad de construcción de libro (book-building) con oferta simultánea en los mercados locales e internacionales.

Los instrumentos colocados fueron bonos en pesos con vencimiento en 2028 (BTP-2028) por el equivalente a US$2.040 millones. La tasa de interés de la operación fue 4,60%. La demanda alcanzó aproximadamente US$3.600 millones, 1,8 veces lo adjudicado.

La operación se caracterizó una importante participación de inversionistas extranjeros, los cuales se adjudicaron aproximadamente un 47% del total emitido, cerca del récord de 48% en la operación realizada en noviembre de 2020.

Considerando la operación de hoy, se han emitido bonos de Tesorería por US$14.330 millones, de los cuales US$7.755 millones son en moneda externa, y US$6.575 millones son en moneda local. De lo emitido este año, US$11.919 millones utilizan margen de endeudamiento.

La operación realizada hoy, con participación de inversionistas locales e internacionales de manera simultánea, refleja a los esfuerzos que ha realizado la cartera en años recientes para avanzar en la diversificación de la base de inversionistas de bonos de Tesorería.

Estas medidas incluyen los ajustes que permitieron la participación directa de inversionistas internacionales en emisiones de deuda en moneda local, las emisiones de bonos verdes, sociales, y sostenibles, que ampliaron la base de inversionistas hacia aquellos con mandatos especializados en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés), y la emisión de bonos Formosa listados en la Bolsa de Valores de Taipéi en marzo de 2021.

La operación de hoy reafirma el liderazgo de Chile en el mercado de bonos temáticos, siendo el único país en el continente americano que ha emitido bonos verdes, y que desde el año 2020 también ha ampliado el set de instrumentos de deuda con la emisión de bonos sociales, y bonos sostenibles en el año 2021.

Los bonos emitidos este miércoles se consideran bonos “sociales” de acuerdo a lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles (Marco) publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre del año 2020.

Este marco establece las reglas para emitir bonos verdes, sociales y sostenibles, de acuerdo a los estándares desarrollados por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por su nombre en inglés).

De acuerdo al marco, los recursos recaudados en la emisión financiarán proyectos de apoyo a hogares, educación, servicios esenciales en salud, y programas diseñados para prevenir y/o aliviar los efectos derivados por la crisis del COVID, entre otros.

Considerando la operación de esta jornada, el Ministerio de Hacienda ha emitido un aproximadamente US$ 18.060 millones en bonos temáticos, de los cuales US$ 8.904 millones son sociales, US$ 7.656 millones son verdes, y US$ 1.500 millones son sostenibles. Los bonos temáticos representan un 18,4% del stock de deuda del Gobierno Central, entre los mayores del mundo.

La adjudicación de bonos en pesos con vencimiento en los años 2028 se llevó a cabo mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building, con un libro de órdenes en el cual pudieron participar tanto inversionistas locales como internacionales de manera simultánea, de conformidad con las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S (“Regulation S”), emitidas bajo la ley de mercado de valores de Estados Unidos.

La porción asignada a inversionistas extranjeros será mantenida inicialmente en la cuenta de Euroclear Bank S.A./N.V. en el Depósito Central de Valores, y podrá ser transada en dicha plataforma.

En esta ocasión, los bancos coordinadores de la operación fueron Itau BBA y Scotia Capital (USA) Inc., mientras que la asesoría legal internacional fue del estudio Linklaters y la asesoría legal local del estudio Morales y Besa.

Agencia Uno