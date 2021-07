Ministro Melero: “Tener un contrato de trabajo es absolutamente compatible con la posibilidad de recibir un subsidio o un bono”

La tasa de desempleo bajó a un 10% en el trimestre móvil marzo-mayo de 2021. La cifra fue influida en parte por la menor cantidad de personas disponibles para trabajar o que están buscando empleo.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, señaló con respecto a esto en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura que “hay una imposibilidad objetiva producto del confinamiento del Covid, en que mucha gente no se atreve, o no es que no se atreva, además no pude por disposición de la autoridad sanitaria salir libremente a buscar trabajo, y eso hace que la fuerza laboral haya caído, tal como señala la encuesta del INE”.

Para el futuro, Melero señaló que “nosotros pensamos que vamos a tener una primavera con mejores resultados en materia de desempleo” debido a las menores restricciones por el Covid-19, la reactivación económica y los subsidios que el Gobierno está entregando.

Sin subsidios, “las cifras de desempleo serían peores a las que estamos conociendo. Hoy día hay cerca de 170 mil trabajadores, por ejemplo, que están protegidos gracias a la Ley de Protección del Empleo”, dijo la autoridad.

Consultado hasta cuando dura esa ley, respondió que hasta el 30 de septiembre y que “los subsidios van a mantenerse o van a ir restringiéndose de manera proporcional al avance o disminución de la pandemia, y eso es una política que nosotros hemos estado observando que nos interesa que el país vaya volviendo a su mayor normalidad”.

Precisamente la entrega de bonos podría ser un motivo por lo que hay menos gente buscando trabajo, pero Melero aclaró que “el tener un contrato de trabajo es absolutamente compatible con la posibilidad de recibir un subsidio o un bono del Estado, como por ejemplo el IFE”.

“Hay mucha gente que nos ha dicho, y en el mundo agrícola hay mucho de esto, nos han señalado desde el mundo de la construcción y el comercio, que hay gente que prefiere no tomar un contrato, ante el temor de que si la contratan puedan perder el beneficio de la red social de Covid“, dijo.

“La invitación que yo hago como ministro del Trabajo es que la gente no tenga ese temor, porque no existe la posibilidad que le caduquen, le terminen o le quiten el bono del IFE o una ayuda social porque haya tenido un contrato de trabajo”, indicó el exdiputado de la UDI.

“Ese es un temor que tiene una historia, porque efectivamente en el pasado cuando estos bonos estaban restringidos al 40% o 60% de la población de menos recursos y a usted le subía el puntaje per cápita en la ficha social de hogares y salía”, explicó, agregando que hoy el IFE llega al 15 millones de chilenos.

Revisa la entrevista: