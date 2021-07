Ministro de Economía destaca inicio de inscripciones del Bono de Alivio por $1 millón para mypes: “Nunca antes se había tomado una medida de esta naturaleza”

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett y al director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti dieron el vamos a la inscripción del bono de alivio por $1 millón para micro y pequeñas empresas del país, y que beneficiará a 820 mil emprendedores nacionales.

A partir de este viernes 2 de julio y hasta el lunes 2 de agosto, los micro y medianos empresarios podrán inscribirse en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos para recibir el depósito directo a sus cuentas en un plazo máximo de veinte días desde la aprobación de la solicitud.

“Quiero agradecer a los distintos gremios de las pymes con quienes hemos ido conformando este plan de ayuda. Esta fue una idea que ellos plantearon y que desarrollamos entre todos. Quiero agradecerle al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y al Servicio de Impuestos Internos, que nos está permitiendo habilitar esta medida, que es única. Nunca antes se había tomado una medida de esta naturaleza para que directamente, sin previa postulación, solo la inscripción, todas aquellas empresas que cumplen con los requisitos mínimos que incluye este masivo programa, reciban su bono de un millón de pesos. Esto es a la vena. Es directo, no reembolsable, se solicita y si la empresa está en el catastro del Servicio de Impuestos Internos, queda aprobado”, valoró el ministro Lucas Palacios.

El bono de alivio está destinado a pymes (personas naturales o jurídicas) que hayan iniciado actividades antes del 31 de marzo de 2020, registren ingresos no superiores a las 25 mil unidades de fomento en ese mismo año y que cumplan al menos una de las siguientes condiciones: contar con al menos un trabajador con contrato en 2020; haber declarado ingresos por ventas al menos dos meses en 2020 o 2021, o que integren cualquiera de los 56 rubros más golpeados por la pandemia.

“Por ejemplo, un microempresario del transporte escolar que no ha podido trabajar en 2020 y 2021 y que quizás no tenía trabajadores contratados o que no han podido ejercer por las condiciones sanitarias. A ese empresario y a ese listado no le vamos a exigir absolutamente nada, solo que haya estado inscrito ante el SII antes del 31 de marzo de 2020, porque queremos que todas las pymes se pongan de pie rápido. Para eso es este bono de alivio, que puede ser utilizado en cualquier cosa”, explicó el titular de la cartera.

El beneficio aumentará automáticamente en caso de que la persona natural o la titular de la empresa sea mujer.

“Este bono de alivio reafirma el compromiso que tenemos como Gobierno con las mujeres de nuestro país. En nuestro país, el 34% de las microempresas son lideradas por mujeres. Pero también hemos podido visualizar que, en los sectores económicos más impactados por la pandemia, como son turismo, servicios, jardines infantiles, peluqueras, también tenemos una alta concentración de pymes y mipymes lideradas por mujeres. Por eso es tan relevante que todas soliciten este bono. Hemos puesto a disposición todas las seremías de nuestro país, para que aquella mujer que necesite apoyo para realizar su inscripción lo pueda hacer y sigamos trabajando en la reactivación económica de nuestro país”, expresó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

El director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti, enfatizó que “queremos decirles a todas nuestras pymes que postulan a este bono y a los beneficios que vienen asociados a él. Sabemos que lo han pasado mal en este tiempo, pero también sabemos que no han bajado los brazos, por lo que este bono que entrega el Gobierno será un impulso para sus negocios”.

En la misma dirección, la microempresaria Ingrid Reyes, dueña de la fábrica Mezclativo, llamó a los emprendedores a inscribirse y agradeció la medida. “Sé lo que estamos pasando, es un momento super difícil. Pero también sé que cada uno de nosotros tiene un espíritu luchador, un espíritu guerrero. Este es un respiro, y también confío en que van a salir más medidas económicas que nos puedan ayudar a seguir adelante en nuestro desafío como pymes”, valoró.