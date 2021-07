Banco Central y Comercio alerta de una falta de circulación de monedas

Este martes el Banco Central y el comercio hicieron un llamado a preferir el uso de monedas en el mercado, alertando además de una falta importante de estas en la circulación de dinero.

La baja circulación se debe en gran parte al impacto del Covid-19 en el mercado. Tras las cuarentenas, y la reducción de la movilidad se ha registrado una baja desde el año pasado en el uso de estas.

Al respecto, el Banco Central señaló, que ha debido producir 700 millones de unidades, lo que equivale al 8% de todo lo que estaba emitido.

En ese sentido, la gerenta tesorera de la entidad comentó que “en la esencia de la sociedad es muy serio lo que está pasando y la solución no es entregar más monedas”.

Esto debido a que “si yo sigo emitiendo grandes volúmenes y no circulan no salen de donde están, no empiezan a moverse, se caen al mismo lugar en el que están hoy día y se llega al mismo problema y vuelves al origen. Entonces, la clave aquí es que circulen“.