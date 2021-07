Mesa para la creación de empleos formales define ejes para impulsar empleo formal en pandemia

Tras cinco sesiones de extenso análisis, esta mañana la Mesa para la Creación de Empleos Formales Nivel Local, instancia interministerial y multidisciplinaria, liderada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, finalizó su trabajo con la entrega de los principales ejes o desafíos para impulsar el empleo local en el actual contexto de pandemia y post Covid-19.

El grupo, que reunió a una veintena de expertos liderados por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, e integrado además por los ministros de Obras Públicas (MOP), Alfredo Moreno; de Economía, Lucas Palacios; de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; de Agricultura, María Emilia Undurraga, estuvo compuesto por representantes de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y OIT, centrales de trabajadores, gremios, fundaciones y académicos vinculados al análisis del empleo, entre otros.

Entre los participantes destaca el director OIT Cono Sur, Fabio Bertranou; el vicepresidente CChC, Carlos Zeppelin; el presidente Confederación Nacional Campesina Unión Nacional de Trabajadores, Alejandro Steilen; el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; las representantes del Banco Mundial, Virginia Brandon y Verónica Silva; Ricardo Delano, de Fundación Emplea, y Susana Jiménez de SOFOFA, entre otros.

El 13 de mayo de 2021 la mesa se conformó con la misión contribuir con antecedentes que evidencien las causales y circunstancias que estén generando la actual informalidad laboral, a fin de elaborar un diagnóstico detallado que permita identificar los principales desafíos de la informalidad por tipo de actividad económica y con un foco local.

Los ejes de acción a los que llegó como conclusión la mesa de análisis, serán presentados al Consejo Asesor para la Reactivación, y se enfocan en medidas para mejorar la medición de la trayectoria de empleabilidad e intermediación laboral; mayores incentivos para la formalización; nuevas formas de empleo; y, finalmente, propuestas para grupos tradicionalmente con menor participación del mercado laboral, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, agradeció a los integrantes de la mesa el diagnóstico y definición de ejes clave para avanzar en la recuperación del empleo formal. “Su trabajo nos permitirá fomentar la creación de empleos con mayor protección y disminuir progresivamente la vulnerabilidad en que han vivido muchos trabajadores en tiempos de pandemia”, afirmó.

En tanto, el ministro de Economía, Lucas Palacios, destacó que “esta ha sido una mesa, que un tiempo muy breve, está desarrollando medidas concretas y eso es bien importante, ya que permite que la gente participe en la elaboración de medidas y que después se apliquen”. Asimismo, aprovecho la instancia para recordar el Bono Pyme y otras ayudas para la recuperación económica, “porque si se recuperan las pymes, se recupera el empleo y así vamos cumpliendo el objetivo de recuperar ese millón de puestos de trabajo que nos falta”, precisó.

Por su parte, el ministro del MOP, Alfredo Moreno, dijo que “el año pasado llegamos a perder dos millones de empleos. Un empleo es mucho más que un ingreso, un empleo es lo que da tranquilidad, es lo que permite que no solamente una persona, sino todo su grupo familiar se pueda proyectar hacia el futuro. Ya hemos recuperado una parte, pero nos queda una parte sustantiva. Nuestros objetivos hoy día son tres: empleo, empleo y empleo. Hoy día es la única solución definitiva y permanente para recuperar lo que hemos visto”.

“Queremos destacar de forma particular el enfoque territorial que ha tenido esta mesa, porque no son solo soluciones o propuestas para las grandes ciudades, sino que también se enfocan en llegar a todas las comunas con pertinencia territorial. Esto no solo nos va a permitir enfrentar la crisis actual, sino también nos va a permitir tener una forma de trabajo, multidisciplinaria, en colaboración con los distintos organismos para tener una visión de mediano y largo plazo. Y en este contexto, es el empleo la forma de ver el desarrollo de nuestro país y eso requiere tener una visión tanto en la capacitación, en la intermediación y en el acompañamiento y cuando eso se realiza con pertinencia territorial acompaña los proyectos de vida diversos de Chile que nos enorgullecen”, señaló la titular de Agricultura, María Emilia Undurraga.

Por último, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud, afirmó que “la pandemia ha tenido un impacto negativo, sobre todo en mujeres. Hemos disminuido más de una década la participación laboral femenina, hay mujeres que han abandonado la fuerza de trabajo y vemos en la Casen que el 62% de los hogares en situación de pobreza son liderados por mujeres; por lo tanto, la reactivación económica debe tener un enfoque de género, debe tener medidas especiales para las mujeres para cerrar brechas que se han acrecentado. Por eso es importante esta hoja de ruta, porque tiene distintas acciones concretas en esta materia”.