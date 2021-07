Lucas Palacios sobre nuevas normas del “Paso a Paso”: “Hay que darle el punto de la gente que esto es enredado”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó este domingo algunas normas del nuevo plan “Paso a Paso”, que entrará en vigencia el jueves 17 de julio, y que permite mayor libertad a quienes posean su pase de movilidad.

En “Mesa Central” de Canal 13, precisó que los aforos por metro cuadrado solo aplican en los locales comerciales y no en los restaurantes. En estos últimos recintos lo que se tiene que cumplir es el distanciamiento de 2 metros por mesas con un máximo de cuatro comensales.

“El tema de los 8 metros cuadrados, una persona cada 10 metros cuadrados es para poder definir el aforo de espacios comerciales, centros comerciales, supermercados, pero para los locales más pequeños hemos incorporado un mínimo de atención de 3 clientes“, señaló.

“Eso tiene una razón sanitaria, porque en comercios pequeños la gente entra y sale rápido, y la circulación viral es un conjunto de variables. Una variable es la permanencia”, agregó.

El caso de los cines

Cuando existen eventos sin interacción, con mascarilla y con distancia social, los aforos no son los mismos que en los centros comerciales, sino que tienen una capacidad máxima de personas y una diferenciación para quienes están con su esquema de vacunación completa.

Por ejemplo, en el caso de las cines, “lo que aplica es el máximo de aforo permitido, manteniendo la distancia mínima de 1 metro con la persona que esta sentada al lado”.

“Hay una diferenciación ahí si todos los que están en ese recinto están vacunados o no están vacunados. Ahí los aforos son significativamente menores si las personas no están vacunada, justamente porque la circulación viral puede ser mayor con persona no vacunadas”, dijo el ministro.

Consultado por el aforo de las personas en las salas de cine, Palacios respondió que “en fase dos, 40 personas… espera aquí tengo (revisa sus papeles), sí 50 personas. Aquí tengo todos mis (apuntes), porque es enredado. Hay que darle el punto de la gente que esto es enredado“, reconoció.

“Ya estábamos acostumbrados con unas medidas y ahora con este cambio del ‘Paso a Paso’… entonces, vamos a tener que acostumbrándoos a distintos aforos diferenciados por personas que tienen el pase de vacunación versus los que no lo tienen”, dijo.

En este escenario, dijo que los cines o teatros “sí tienen que elegir si aceptar público mixto, donde los aforos son significativamente menores, o todos vacunados donde llegamos a estos aforos.