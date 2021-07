Asesores previsionales proponen la creación de un nuevo Fondo F

Debido a las rentabilidades negativas que se han registrado en los fondos de pensiones más conservadores en los últimos meses, la Asociación Gremial de Asesores Previsionales (AGAP) propuso la creación de un fondo F. Este contaría con una rentabilidad fija de manera de evitar las pérdidas a aquellos cotizantes que están próximos a jubilarse.

En ese sentido, la presidenta de AGAP, Ann Katherine Clark, aseguró que “la creación de un fondo F que invierta en diferentes instrumentos pero que otorgue una rentabilidad fija asegurada por la AFP, podría ser la alternativa adecuada para entregarles estabilidad a los pensionados, pero también podría ser muy útil para quienes estén planificando una pensión”.

“Esto eliminaría los efectos negativos de los vaivenes del mercado en una etapa en la que existe mayor vulnerabilidad laboral, económica y, muchas veces, de salud. Estas condiciones dan sustento a la necesidad de que las personas cuenten con una opción más conservadora para resguardar sus ahorros previsionales”, agregó Clark.

En la misma línea, el gremio recomendó, en los casos de altas pérdidas, pensionarse con Retiro Programado y esperar a que los fondos perdidos se recuperen antes de optar por una modalidad irrevocable como la Renta Vitalicia.

“Pensionarse no siempre es una opción, sino que una necesidad en la que no existen muchas alternativas. Cuando existen bajas tan relevantes, es recomendable que las personas esperen”, explicó Clark

Al respecto, destacó que “eso no significa retrasar su decisión de pensión sino que pueden pensionarse en la modalidad de retiro programado hasta que los fondos se recuperen y luego evaluar con un asesor previsional, cuál es la mejor modalidad de pensión para su situación particular”, sostuvo Ann Katharine Clark.

“El retiro programado es una opción que permite obtener pensión mientras se mantienen los fondos invertidos y permite un mayor tiempo para recuperar lo perdido, sobre todo si uno se mantiene en el fondo D o E. Sin embargo, esa definición no está exenta de riesgo ya que nadie puede asegurar que éste no siga bajando, aunque probabilísticamente no debiera ser así”, señaló la presidenta de AGAP.

Posteriormente, la dirigenta gremial detalló que el Fondo E se recomienda a las personas que tienen un horizonte de inversión menor a 5 años, que tengan aversión al riesgo y que no tengan otros ingresos con que enfrentar el futuro, lo que generalmente se da en personas mayores de 55 años.

“Como cada caso es diferente, siempre se recomienda consultar con un especialista en el tema, antes de tomar decisiones que podrían ser irrevocables.”, recalcó Ann Katharine Clark.

Según la Superintendencia de Pensiones, el Fondo D cayó 2,39% en junio, mientras que el fondo E retrocedió 3,16% en el mismo mes. Considerando el comportamiento de dichas carteras en todo el primer semestre, el fondo D acumula una pérdida de 7,53% y el E totaliza una caída de 10,04%, lo que constituye el peor resultado semestral desde la creación de los multifondos.

