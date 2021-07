Empresa chilena es destacada dentro de las empresas “Best For The World 2021” por Sistema B

La insurtech fundada por el emprendedor chileno Eduardo della Maggiora, Betterfly , entró en la lista del premio otorgado por la ONG B Lab y por Sistema B. El reconocimiento destaca a aquellas Empresas B certificadas que alcanzaron los más altos porcentajes en su desempeño ejemplar y se encuentra entre el 5% por sobre de los estándares de todas las compañías con dicha distinción de su tamaño en todo el mundo.

Este premio destaca a aquellas Empresas B certificadas que alcanzaron los más altos porcentajes en su desempeño ejemplar, más allá de sus ganancias, y se encuentra entre el 5% por sobre de los estándares de todas las compañías con dicha distinción de su tamaño en todo el mundo, por sus prácticas comerciales sostenibles en las cinco áreas de impacto de las organizaciones.

Marcel Fukuyama, Director Ejecutivo del Sistema B Internacional, comenta que “las empresas Best for the World de este año están operando en lo más alto de su clase, sobresaliendo en la creación de un impacto positivo para toda su cadena de valor, incluidos sus trabajadores, comunidades, clientes y el medio ambiente”.

Dentro de la lista 2021 de Best of the World, fueron incluidas más de 800 Empresas B de más de 50 países, de las cuales 142 son de América Latina y Caribe y 28 corresponden a Chile.