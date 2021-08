Intercambio comercial de Chile alcanza los US$ 101.393 millones en 2021

El intercambio comercial de Chile creció hasta los US$ 101.393 millones en los primeros siete meses de 2021, logrando un crecimiento del 36% con respecto a igual lapso del 2020, según un informe elaborado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) con cifras del Banco Central de Chile. Este registro es el más elevado para el comercio exterior chileno, superando por primera vez la barrera de los US$ 100 mil millones al séptimo mes de un año.

En el período, tanto exportaciones como importaciones acumulan valores récord, las exportaciones (minerales +52%; agropecuarios +5%; industriales +3%) se elevaron hasta los US$ 53.320 millones, un 29% superior a los embarques de 2020. Las importaciones por su parte contabilizaron operaciones por US$ 48.073 millones, marcando un incremento del 45% (bienes de consumo +69%; bienes intermedios +38%; bienes de capital +35%) frente a igual periodo del 2020.

A nivel de productos, el auge de las exportaciones chilenas sigue liderado por el cobre, cuyas ventas al extranjero anotaron la cifra récord de US$ 30.295 millones, con un alza del 54% frente a 2020, llegando a representar el 57% de los embarques del país. En el periodo la cotización internacional del cobre promedió los US$ ¢/lb 414, superando en 62% al promedio de igual lapso de 2020, marcando al mismo tiempo el mayor valor desde los primeros siete meses del 2011 (US$ ¢/lb 427).

El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que en gran parte del mundo se observa que el avance de los procesos de vacunación y la reducción de las restricciones relacionadas con la pandemia están impulsado la demanda de bienes y servicios a través de los canales de venta presenciales, estimulando el reabastecimiento de inventarios para el segundo semestre y la preparación del stock para fin de año, situación que ha marcado el repunte de la actividad productiva y comercial en nuestros mayores socios comerciales, entre ellos China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

“A pesar de las alentadoras señales, nos mantenemos alerta a los distintos eventos que puedan afectar el desempeño de nuestro comercio exterior, como han sido las estrictas cuarentenas en las ciudades puerto de China o la rápida expansión de la variante Delta del Covid-19, que amenaza con la reposición de medidas restrictivas en múltiples regiones del mundo”, dijo la autoridad.

En tanto, en el mes de julio el intercambio comercial de Chile sumó US$ 15.998 millones, con un alza del 41% frente al séptimo mes de 2020, esto significa el mayor intercambio comercial para un solo mes desde que existe registro.

“El intercambio de Chile acumula once alzas mensuales sucesivas, siendo sustentado por las exportaciones que acumulan igual cantidad de incrementos sucesivos, las importaciones por su parte acumulan a julio seis alzas sucesivas, dejando en claro la importante contribución del comercio exterior en la reactivación económica del país”, complementó Yáñez.

Los embarques del mes de julio sumaron US$ 7.943 millones, experimentando un alza del 27% frente a julio de 2020, al respecto se registraron alzas en las ventas al exterior en más de 1.700 productos y servicios. Entre estos destacan filetes de salmón, nueces, manzanas frescas, servicios, clementinas, molduras de madera, ganado bovino en pie, puertas de madera, ciruelas secas, vino Carmenère embotellado, pechuga de pavo congelada, kiwis frescos, aceite de oliva orgánico, limones, mejillones, lupinos, jurel, entre otros.

Los envíos de servicios sumaron US$ 86 millones, anotando una expansión del 16% frente a julio de 2020. Las exportaciones de servicios del área de las tecnologías de información acumularon el 24% de los envíos del sector, seguidos en relevancia por los servicios financieros, Call Center y Operaciones Telefónicas.

Finalmente, las importaciones del mes sumaron US$ 8.055 millones, marcando un alza del 59% frente a julio de 2021, superando la barrera de internaciones por más de US$ 8 mil millones en un solo mes, situación que no se registraba desde octubre de 2012 (US$ 8.323 millones). El auge de las importaciones está sustentado en mayores internaciones de aceite de petróleo, automóviles, camionetas, celulares, gas natural, excavadoras, computadores, trigo, barcos, vacunas, carne bovina, artículos de gimnasia, poleras, reactivos PCR, cables de fibra óptica y televisores, entre otros.