Economista Joseph Ramos critica extensión del IFE: “El punto es el muy mal uso de estos recursos habiendo necesidades apremiantes”

El economista Joseph Ramos ha criticado la extensión del IFE Universal, señalando que el gasto mensual de esta política pública la considera excesiva, pudiéndose usar en otras materias.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el académico de la Universidad de Chile dijo que “en primer lugar hay gente que necesita ayuda, no cabe duda, pero no es 7 millones y medio de chilenos, sino que yo estimo entre uno y dos millones. Un millón que no está trabajando y tenían trabajo antes de la pandemia, pero esa es la octava parte de lo que se está gastando. El otro grupo es que está trabajando pero cuyo ingreso habían caído significativamente durante la pandemia”.

“Lo que uno quiere es suplirle, llevarle sus ingresos a lo que era antes de la pandemia, pero no por encima“, planteó, que es lo que estaría sucediendo ahora. “Yo estimo que de los 3 mil millones de dólares del IFE mensual, al menos 2 mil está elevando los ingresos por encima de antes de la pandemia. No son necesarios”.

En ese sentido, dijo que “el puro ahorro de un mes permitiría construir 50 mil viviendas, los 2 mil millones de dólares permitiría construir 10 hospitales” o equivaldrían ocho meses de educción universitaria.

“Cinco millones y medio de chilenos trabajan actualmente como asalariados, cotizando a las AFP y al fondo de cesantía. Los datos del INE muestran que, en promedio, están ganando de su sueldo 2% real más que antes de la pandemia“, apuntó el economista.

Consultado por el efecto de que haya mayor dinero circulando, Ramos dijo que “cuando hay mucha demanda para una capacidad productiva más estrecha empieza a presionar los precios, pero el punto mayor, a mi modo de ver, es el muy mal uso de estos recursos habiendo necesidades apremiantes. Por cada mes, por puro ahorro construiría 10 hospitales o 50 mil viviendas”.

En ese sentido, manifestó que el “mal uso de los recursos, eso es lo que a mí me aflige, más que la inflación, más que la elevación de la deuda pública, más que la alza de las tasas de interés que va llevar y encarecer los créditos. No es campaña del terror, yo creo que esos son efectos que se tienen que señalar, pero el efecto más graves es que yo creo que no hay justificación a darle a gente ingresos. Yo estimo como 16% por encima de lo que era antes de la pandemia”.