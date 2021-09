Andrónico Luksic respalda al Banco Central: “Quienes increpan demuestran dramática ignorancia”

Con el aumento de la tasa de interés y la mayor estimación de inflación, influidos por los retiros del 10%, el Banco Central ha sido blanco de algunas críticas.

Por ejemplo, el exsecretario general del PC, Juan Andrés Lagos, dijo que “el Banco Central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas. Para la galería, hace años, inventaron la cuenta verde del BC. No duró nada. No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra”.

En tanto, el exjefe programático económico del excandidato presidencial Daniel Jadue (PC), Ramón López, criticó a Gabriel Boric por enfatizar la importancia de la autonomía del ente rector.

“Estamos mal amigo Boric, si piensas así ya veo la dirección en la cual va a ir tu gobierno”, le respondió el doctor en Economía de la Universidad British Columbia.

La opinión de Luksic

Frente a este tipo de críticas, el presidente de Quiñenco, Andrónico Luksic se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

“Quienes hoy increpan al Presidente del Banco Central, demuestran una dramática ignorancia sobre cómo funciona un país que pretende resguardar la estabilidad de su economía, sobre todo en las actuales circunstancias”, dijo.

“Peligrosa y lamentable mezcla de populismo y campañas electorales!”, sentenció.