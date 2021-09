Extensión del bono mypes a pescadores artesanales avanza a la Comisión de Hacienda

Directo a la Comisión de Hacienda se dirige el proyecto que interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.354, para declarar a los pescadores artesanales como rubro especialmente afectado por la pandemia de Covid-19, el que cursa su segundo trámite.

Esto luego que los integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura aprobaran la norma -en general y particular- tras escuchar al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios.

Pese a que la autoridad hizo ver su reserva de constitucionalidad, que ya había sido zanjada por la Sala, los congresistas aprobaron por unanimidad la iniciativa argumentando -principalmente- la necesidad de apoyar al sector pesquero en general, puesto que solo los armadores se vieron beneficiados por el llamado bono mype (mediana y pequeñas empresas).

El presidente de la instancia, el senador Rabindranath Quinteros, sostuvo que “se requiere una acción concreta para apoyar a los pescadores tal vez del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA), por ejemplo. Es indudable el perjuicio económico que ha provocado este año y medio de pandemia en el sector”.

Por su parte, la senadora Adriana Muñoz aseguró que “a estas personas se les ha discriminado abiertamente porque se les entregó el millón de pesos del bono a los armadores pero nada a ellos. Se ha generado muchas expectativas de ayudas a la población y es triste que ellos no reciban nada, empatizo completamente con ellos”.

A su vez, el senador Kenneth Pugh admitió que “voto a favor considerando un elemento técnico: los pescadores tienen sistemas de registro porque es posible saber qué naves zarparon y con qué tripulantes. Eso significa que la ayuda podrá llegarle a las personas que realmente lo necesitan”.

Luego el senador David Sandoval complementó indicando que “la ley a la que hace referencia esta moción quedó sin efecto. Por eso hay necesidad de generar nuevos instrumentos para ayudar a los pescadores que no han recibido apoyos económicos, mientras voto a favor pensando en que se busque una mejor fórmula”.

El Ministerio de Economía elaboró un listado con 56 rubros que fueron declarados como afectados especialmente por la pandemia. Éstos podían postular a un bono de alivio económico de un millón de pesos para las MYPEs (personas naturales o jurídicas) que hayan iniciado actividades en primera categoría hasta el 31 de marzo de 2020 y que tengan ingresos anuales que no hayan superado las 25.000 UF en 2020 (750 millones de pesos aproximadamente).

En la práctica los pescadores artesanales no han iniciado actividades, por lo que no cumplen con los requisitos de acuerdo a la ley N°21.354. Además el bono en cuestión venció el 2 de agosto, por lo que aunque quisieran hacerlo, no podrían postular.

Así las cosas, senadores tanto del oficialismo como de oposición han sincerado la necesidad de un acuerdo político que les permita entregar una ayuda económica al sector en el corto plazo. Los primeros solicitaron al Ejecutivo estudiar algún tipo de fórmula asociada a la ley que se busca modificar u otra herramienta de apoyo directo. Mientras este proyecto seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda, donde se revisará el costo asociado a este potencial bono.

Agencia Uno