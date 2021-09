Latam devolverá tasas de embarque por vuelos no realizados: Medida beneficiará a casi 400 mil consumidores

Tras un Procedimiento Voluntario Colectivo del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la aerolínea Latam devolverá las tasas de embarque de todos los consumidores que compraron pasajes, cuyas tasas cumplen las condiciones de devolución desde el año 2015 hasta la fecha, y que, por diversos motivos, no pudieron viajar.

La restitución suma más de $4 mil millones de pesos y beneficiará al menos a casi 400 mil consumidores por viajes no realizados.

El director nacional de la entidad, Lucas Del Villar, valoró el resultado inédito logrado en este procedimiento, pues además de incluir restituciones de dinero, reafirma un derecho que tienen los consumidores y que hasta ahora no se estaba ejerciendo.

“Si bien el derecho a la restitución de las tasas de embarque está consagrado en la normativa, hasta ahora las aerolíneas no estaban cumpliendo plenamente con esa exigencia ni los consumidores sabían de este derecho al no ser informados. A partir de ahora, esta situación va a cambiar”, enfatizó la autoridad.

Este proceso comenzó en julio del año 2019, cuando el SERNAC ofició a 8 aerolíneas para exigir la devolución de las tasas de embarque por pasajes no utilizados y cuya devolución correspondía, dando inicio a los respectivos Procedimientos Voluntarios Colectivos.

Recordemos que el Código Aeronáutico (artículo 133 C), normativa que regula los viajes aéreos, establece que las aerolíneas deben devolver a los pasajeros el dinero de las tasas de embarque cuando no realicen el servicio de transporte aéreo contratado, ya sea por causas imputables a la empresa, a la propia persona, por razones de seguridad o de fuerza mayor.

No obstante, el Sernac detectó que, en la práctica, esto no se aplicaba del todo, dado que las empresas no entregaban información adecuada sobre este derecho, y, por tanto, los consumidores desconocían que podían exigir dicha restitución.

