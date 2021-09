Conapyme rechazó proyecto de feriado irrenunciable en Comisión de Trabajo: “Improvisar una medida como esta no es coherente y es irresponsable”

El presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme), Héctor Sandoval, expuso durante esta jornada en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde rechazó el proyecto de feriado irrenunciable el 17 septiembre y cierre de comercio a las 19:00 horas.

“Consideramos que es extemporánea la discusión de un proyecto de esa envergadura en este instante”, sostuvo, agregando que “venimos recién saliendo de una crisis producto del estallido social y de la pandemia por el coronavirus y donde las Pymes son las que más han sufrido las consecuencias económicas de las cuarentenas. Y hoy que recién pueden reactivarse, nos anuncian este feriado irrenunciable”.

“Improvisar una medida como esta no es coherente y es irresponsable que se haga a última hora, encima del día 17 de septiembre, lo que obedece más bien a un ofertón electoral”, complementó.

Asimismo, Sandoval precisó que “si ya es feriado, no tendría por qué ser irrenunciable porque eso complica a las Pymes. Los negocios no los atienden solo sus dueños. Por lo tanto, quienes tienen trabajadores necesitan de ellos para poder abrir y si es irrenunciable no podrían hacerlo”.

“En las grandes superficies como los malls u otros no solo se encuentran las tiendas anclas de las grandes cadenas del Retail, también hay una cantidad importante de Pymes que trabajan en esos locales (y si es feriado irrenunciable el 17 no van a poder trabajar”, planteó.

Junto a esto, declaró que “en Chile tenemos la costumbre de dejar las compras para el último día, por tal razón, el día 17 la ciudadanía va a estar recién comprando los víveres para el fin de semana del 18 y el comercio debe estar abierto porque el comercio menor (pymes) se tiene que abastecer y si cierran los proveedores, no podrán hacerlo”.

“Y si la idea es que los supermercados no abran, simplemente hagan una ley que prohíba la apertura de los supermercados, pero no incurran en esta arbitrariedad“, manifestó.

Cierre del comercio a las 19:00 horas

Sobre la petición de algunas entidades y municipios de cerrar el comercio a las 19:00 horas, el presidente de Conapyme expuso que “esto tiene que ver con que las personas pasan a comprar generalmente después del horario de trabajo y trasladarse desde sus lugares de trabajo a su domicilio para ir a comprar o pasar directamente desde su trabajo a hacer las compras, el espacio de tiempo es demasiado reducido”.

Concluyó que si el argumento es que se vive muy lejos o el tema de la seguridad “habrá que pensar en una planificación de las ciudades de tal manera que la gente trabaje en su comuna o en la comuna adyacente para que no tenga que desplazarse grandes distancias y además el tema de la delincuencia se debe atacar desde la autoridad. El gobierno debe asumir su responsabilidad al respecto. El parlamento debe ayudar para que esto efectivamente sea así, pero no nos podemos empezar a esconder en los hogares, para dejarle libre las calles a la delincuencia”.