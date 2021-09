Creación de empresas marca récord en agosto y ministro Palacios resalta positivo impacto

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto a la seremi de Economía de la Región Metropolitana, Magnolia Saavedra, dieron a conocer este jueves, en el hostal Casa La Barca de la comuna capitalina de Providencia, la cifra récord de creación de empresas desde que existe registro.

Durante el mes de agosto de 2021, en el país se constituyeron en el Diario Oficial y el Registro de Empresas y Sociedades (RES) 18.955 empresas y sociedades, cifra que además de ser la más alta a nivel histórico, también representa un incremento de un 14,6% respecto al mismo mes del año anterior.

Una proporción importante de los giros que fueron declarados al momento de realizar la constitución en el mes de agosto corresponden a las áreas de comercio (compra y venta), construcción, transporte, asesorías, arriendos, y comercio internacional (exportaciones e importaciones). De esta forma, el sector Servicios es el que nuevamente presenta el mayor dinamismo en la creación de empresas.

El ministro Lucas Palacios destacó que “nunca habíamos visto un ritmo de creación de empresas y formalización tan importante como el que hemos estado viendo en los últimos meses. Desde el Ministerio de Economía nos pusimos como meta facilitarles la vida a los emprendedores. Muchas personas han visto en el emprendimiento una forma de salir adelante y poner su esfuerzo para también incorporar a nuevos trabajadores. La creación de empresas también generará nuevos puestos de trabajo, lo cual es muy positivo. Muchas nuevas empresas comienzan con un pequeño capital, pero que luego ven crecer sus negocios con fuerza hacia la consolidación y nuevas contrataciones. Esperamos que durante los próximos meses podamos observar una correlación entre creación de empresas y nuevos empleos, para continuar avanzando en el proceso de recuperación integral que nos hemos trazado”.

Desde mayo de 2013, fecha de inicio del registro electrónico, al 30 de agosto de 2021, se han constituido 764.671 empresas y sociedades, lo que da cuenta de la tendencia al alza que ha experimentado la herramienta “Tu Empresa En Un Día” en lo que va del año.

El alto crecimiento interanual del registro se debió a avances en casi todas las regiones. En particular, la región de Aysén presentó la mayor variación (70,0%), seguida por la región de Magallanes (57,2%). La Región Metropolitana, por su parte, es la que registra el mayor número de constituciones del RES a nivel nacional, con 7.183 registros (43,3% del total).

Al respecto, la seremi Magnolia Saavedra enfatizó que “estamos orgullosos de estas cifras porque demuestran la excelente iniciativa que ha sido la plataforma Tu Empresa en Un Día, así como también las ganas que tienen los chilenos de incorporarse al mercado laboral de manera formal. Además, queremos destacar que un 36% de los constituyentes de las empresas son mujeres. Una cifra sin duda importante, pero que nos gustaría aumentar. Por eso desde el Ministerio de Economía seguiremos trabajando para que cada día sean más las mujeres que se conviertan en dueñas de sus negocios”.

Pamela Castro, emprendedora que en 2015 creó su firma a través de Tu Empresa en Un día y hoy administra con éxito el Hostal “Casa La Barca”, contó que debió reinventarse por la pandemia. “Cuando tuve la patente, llegó la pandemia y por lo tanto tuve que cerrar mucho tiempo, pero cuando ya pude abrir, me di cuenta de que el marketing digital era imprescindible y tenía que aprenderlo, así que tuve que aprender un poco a cómo publicar, a cómo hacer campaña y gracias a eso he podido tener clientes. Antes recibía turistas, pero después de la pandemia, como ya no había la posibilidad de recibirlos, vi que había un sector que necesitaba hospedaje, que eran los pacientes de hospitales y clínicas que hay alrededor, y parientes de los pacientes. Por ahí creé mis campañas y logré que viniera gente de manera frecuente. No hay que perder la fe, lo que hay que perder es el miedo”.

