Juan Antonio Coloma considera moderado el Presupuesto 2022: “Permite enfrentar con cierta normalidad un año muy difícil”

Este viernes 24 de septiembre en ‘La Mañana Interactiva’ de radio Agricultura conversó con Cristina González con el senador de la UDI Juan Antonio Coloma sobre el anuncio del Presupuesto 2022 realizado por el Presidente Sebastián Piñera.

De esta manera, el Mandatario detalló que “el Presupuesto 2022 alcanza a US$ 82.135 millones, significa una disminución de 22,5% respecto a la ejecución proyectada del para este año y un crecimiento de 3,7% respecto al Presupuesto aprobado el 2021″.

En esa línea, el parlamentario gremialista explicó que los presupuestos se calculan en referencia a la OCDE (organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y en relación con el presupuesto aprobado por el Parlamento al año anterior.

“En este caso, el presupuesto que el Congreso aprobó 78 mil millones de dólares (…) en comparación a ese presupuesto que suponía todas las prioridades que el país tenía, aumenta un 3,7 por ciento que es una cifra bien importante“, dijo el senador.

“Es un aumento significativo. Este año pasaron cosas inesperadas, tuvimos que recurrir a fondos especiales producto de la pandemia; vacunas, IFE, Fogape, que hizo un gasto extraordinario. Salió de un acuerdo extrapresupuestario para que efectivamente pagar todas esas nuevas obligaciones”, agregó.

Ante eso, explicó que el presupuesto en relación al año, se calcula “en función del propuesto y no del ejecutado, porque nosotros esperamos que no tengamos que vivir otro año en pandemia, porque si no habría que cambiar el concepto presupuestario y volver a endeudarnos más”.

El presupuesto crece un tres por ciento, pero Coloma señaló que en términos de ejecución habrá un apriete, esto respecto a los gastos que se hicieron en el año 2021, debido a la crisis sanitaria. “Está calculado para que no haya ese gasto increíble que tuvimos producto de la emergencia, está hecho un presupuesto para un periodo de mayor normalidad, pero con apellido, con acento, es reactivador”.

Esto significa que “te concentra en aquellos gastos para generar empleos, por eso se aumenta mucho el presupuesto de obras públicas y de vivienda, de mejorar estructuras hospitalarios, por eso lo de salud tiene una subida relevante”.

Presupuesto mantiene prioridades

El gremialista mencionó que el presupuesto presentado anoche por el Jefe de Estado mantiene -a su juicio- dos prioridades importantes: La seguridad y la forma de enfrentar la sequía, que está relacionada con el cambio climático.

“Me parece un presupuesto que nos permite enfrentar con cierta normalidad un año muy difícil en el mundo. Lo que están haciendo los países en general, están tratando de restringir respecto presupuestos originales. Nosotros estamos haciendo un expansivo respecto al original y restrictivo respecto al excepcional que hubo que gastar durante el 2021“, dijo en el espacio radial de radio Agricultura.

Ante esto, señaló que el Estado pudo gastar los 27 mil millones más porque se tenían reservas y el país podía endeudarse. Aunque advierte que cada vez se hace más difícil, “las reservas se han ido achicando y la deuda ha ido aumentando bien significativamente (…) eso supone que los años siguientes vamos a tener que pagar intereses por esa deuda y la idea es que no siga subiendo la deuda”, indicó.

Finalmente, para él es un presupuesto responsable el presentado por el Mandatario, “lo que busca es no bajar la guardia y también entender que uno no puede gastar ilimitadamente“.

Ve aquí la entrevista completa a Juan Antonio Coloma en ‘La Mañana Interactiva’: