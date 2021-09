Juan Pablo Swett critica a alcaldesa de Santiago: “Poco entiende cómo funciona una economía”

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, criticó a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por su propuesta de regularización del comercio ambulante y que otorgaría más de mil permisos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, Swett dijo que con esta idea “aquí estamos hablando de competencia desleal, de una política municipal antipymes, antiemprendedores”.

“Claramente la alcaldesa no logra entender cuál es la realidad de muchas pymes y emprendedores, en el sentido que tienen que pagar el arriendo a fin de mes, tienen que pagar el formulario 29 del IVA, tienen que pagar las propias patentes municipales”, dijo.

“La comuna de Santiago está convertido en un lugar donde se reducen especies robadas, donde la delincuencia está aumentando, donde claramente la alcaldesa está haciendo un llamado para que todos vayan a trabajar informalmente para allá, y eso destruye las micro, pequeñas y medianas empresas”, agregó.

Consultado por la justificación de “ordenamiento democrático” como ha dicho la alcaldesa, el dirigente señaló que “cuando la alcaldesa dice que esta es una forma de ordenar el tema, eso es absolutamente falso, es engañar a los propios vecinos de la comuna, porque la única forma de ordenar el comercio ambulante es formalizándolo”.

Y añadió que “una alcaldesa comunista hablar de un ordenamiento democrático, ya suena un sin sentido. Aquí no se trata de democracia, se trata de reglas del juego. No tiene nada que ver con que el comerciante ambulante tenga un derecho, dicho por un comunista, a poder vender sus productos, da lo mismo si son robados o no, es palabra de la propia municipalidad, que no se hace cargo de la reducción de robo”.

“Esto tiene que ver con una alcaldesa que poco entiende emprendimiento, poco entiende de emprendimiento, poco entiende de pymes, poco entiende cómo funciona una economía“, enfatizó.

En ese mismo sentido, Swett dijo que “es claro que del partido que viene no cree en este modelo económico, no cree en esta forma de emprender, no creen en esta forma de salir adelante, por lo tanto para ellos no tiene ningún problema en poner competencia desleal o crear una política municipal que va a destruir a 15 mil micro y medianas empresas en la comuna de Santiago”.

Por último, el líder de la Multigremial afirmó que “el comercio ambulante en Santiago hay que erradicarlo, hay que formalizarlo en el caso de quieran, yeso significa pagar impuestos, entregar boleta y hay que ubicarlo en algún lugar donde se pueda destinar a que exista este comercio ambulante establecido”. “Lo que está haciendo la alcaldesa de Santiago es lavarse completamente las manos, dejar que esto sea una comuna sin ley y donde se va a espantar a los emprendedores y pymes de ese lugar”.

