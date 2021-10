Ministerio de Economía lanza programa que beneficiará a más de 2.400 suplementeros

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti y la presidenta de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile (Conasuch), Ana González, lanzaron esta mañana el programa “Reactívate Suplementeros”, que irá en apoyo directo a más de 2.400 suplementeros a nivel nacional.

El subsidio busca apoyar la reactivación, gestión y comunicación de la oferta comercial de empresas de comercio minorista, que se encuentren en pequeños centros comerciales, barrios comerciales, galerías, mercado, centros históricos, ferias comerciales y artesanales a nivel nacional.

En el tradicional quiosco de Juan Malvinoel, el ministro Palacios destacó que “los suplementeros lo venían pasando mal incluso desde antes de la pandemia, porque con el proceso de digitalización, les ha costado mucho más ponerse de pie. Entonces, lo que estamos haciendo es generar un programa especial para ellos, para que puedan reactivarse. Pueden recibir hasta un millón de pesos para formalizarse, aquellos que no lo están, o para reconvertirse, aquellos que lo necesiten. Pero este plan no va a terminar acá. Le queremos dar continuidad, porque sabemos que muchas veces un empujoncito no es suficiente y tenemos que acompañarnos en el proceso. No queremos que nadie se quede debajo de este tren potente de la reactivación y de la recuperación del empleo”.

En tanto, el director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti, indicó que el programa “es un traje a la medida que nos tiene muy contentos, porque es producto del trabajo colaborativo que hicimos junto a Conasuch durante varios meses. Los suplementeros son parte de nuestro patrimonio cultural, es un rubro que se ha visto muy afectado producto de la crisis sanitaria y, por lo mismo, se ha reinventado. Por eso hoy queremos decirles que no están solos, que los vamos a apoyar para que puedan reactivarse y sigan adelante sin bajar los brazos”.

Por su parte, Ana González, presidenta de la Conasuch, resaltó “el trabajo arduo que hicimos junto al equipo de Sercotec, porque entendieron desde un inicio nuestras necesidades y, por lo mismo, me siento muy contenta de haber logrado con éxito este proceso que nos va a fortalecer y reactivar a todos los suplementeros del país”.

La convocatoria para “Reactívate Suplementeros” se abrirá en el portal de Sercotec (www.sercotec.cl) este jueves 14 de octubre a las 16 horas y se extenderá hasta el martes 26 de octubre (15:00).