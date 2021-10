Ministerio de Hacienda emite bonos por US$ 1.103 millones en moneda local

Este martes 19 de octubre se realizó la catorceava licitación de bonos de Tesorería en moneda local del año 2021, por un monto total equivalente a US$1.103 millones, con la emisión de una Letra 9M denominada en pesos con vencimiento en el 22 de julio del 2022, por un monto de aproximadamente US$ 714 millones, y la reapertura del BTP-2030 por US$ 169 millones y del BTU-2030 por US$ 220 millones, informó el Ministerio de Hacienda.

La letra alcanzó una demanda de 2,4 lo ofertado. Los bonos alcanzaron una demanda de 1,8 lo ofertado en el BTP-2030 y 2,9 en el BTU-2030. Así, en esta oportunidad se optó por adjudicar un 100% para la Letra 9M, el BTP-2030 y el BTU-2030, alcanzando tasas de 4,75%, 6,48% y 3,19%, respectivamente.

Considerando lo emitido hoy, en el año 2021 se ha emitido un total de US$ 27.526 millones en bonos (moneda externa + moneda local). De los cuales US$25.115 millones usan margen de endeudamiento, ya que las letras colocadas en el primer semestre y que vencen en 2021 no se consideran para estos efectos. Con estas colocaciones hemos alcanzado aproximadamente un 93% del total previsto para todas las colocaciones de este año (US$ 27.000 millones).

En específico, el detalle de los montos colocados y las tasas obtenidas fueron los siguientes:

Letra 9M: Se adjudicó un 100%. Así, la tasa final fue de 4,75%, 14 pb. sobre la tasa swap a plazo equivalente.

BTP-2030: Se adjudicó un 100%. Así, la tasa final fue de 6,48%, igual al valor estimado en base a tasas del mercado secundario el día de ayer.

BTU-2030: Se adjudicó un 100%. Así, la tasa final fue de 3,19%, 8 pb. bajo el valor estimado en base a tasas del mercado secundario el día de ayer.

