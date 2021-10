Ministro Lucas Palacios sobre proyecto de indulto: “Boric y Provoste tienen una postura contradictoria por definición”

El ministro de Economía, Lucas Palacios, fue crítico con lo visto durante el segundo aniversario del 18 de octubre y, al igual que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, apuntó contra los candidatos presidenciales Yasna Provoste y Gabriel Boric.

“Lo que vimos el lunes es una vergüenza nacional. Finalmente, lo que vimos fueron robos, saqueos, quemas, que eclipsaron totalmente cualquier acto de manifestación pacífica que habrían querido hacer algunos”, dijo la autoridad en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

“Yo pienso que el 18 de octubre se va a transformar con el tiempo en una fecha que recuerda la violencia en la que los delitos contra las pymes y personas quedan impunes, muy distinto al 15 de noviembre que se va a recordar, pienso yo, como una fecha de recuerdo, de inicio, una fecha que fue el punto de partida de la nueva Constitución”, agregó.

En ese contexto, criticó el proyecto de insulto. “Me parece insólito que hayan parlamentarios y candidatos presidenciales que se confundan, probablemente por miedo o debilidad, y quieran darle un indulto ilegal a personas que cometieron delitos”, dijo.

“Lo único que yo celebro del 18 de octubre es que mayoritariamente los políticos de Chile, liderados por el Presidente de la República, le duela a quien le duela, definieron la fórmula para resolver un problema que era la vía institucional, no violenta. Eso es justamente lo contrario de lo que perseguían los violentistas y delincuentes”, aseveró.

Volvieron al proyecto de indulto, Palacios dijo que “cuando no existe señales claras y, al revés, existen señales contradictoria, por un lado indulto y por otro condena, eso no sirve. Si para imponer Estado de Derecho también tiene un arraigambre cultura. No sirven las condenas cuando no van acompañadas de actos o de acciones concretas, que vayan en la misma línea, por eso me parece que la contradicción finalmente es la gran confusión respecto a lo que se puede no se puede hacer”.

“Me parece que tanto Boric como Provoste tienen una postura contradictoria por definición. No entiendo, y de verdad que no lo entiendo, cómo en cada debate hablan de apoyo a las pymes y respetar el Estado de Derecho, pero al mismo tiempo dicen que va por indultar a los delincuentes que saquearon, destruyeron y prendieron fuegos a las pymes. Frente a los actos de violencia uno siempre debe ponerse del lado de las víctimas y no los victimarios”, criticó.

Cuarto retiro del 10%

Sobre el proyecto de cuarto retiro del 10%, el ministro Palacios dijo que “este ya no es un problema económico o un problema social, sino que un problema de sordera de parlamentarios que aún con todos los antecedentes que transversalmente los economistas, partiendo por el presidente del Banco Central, les han hecho ver que los efectos serían pésimos para el país, sobre todo para la gente más pobre, pésimo para la inversión, pésimo para las pymes, igual están dispuestos a aprobarlo por una conveniencia política”

Consultado por si teme que Chile entre en recesión por un frenazo económico luego de la gran inyección de dinero durante este año, Palacios explicó que “las decisiones que tomemos ahora en materia de cuarto retiro, en materia de no seguir golpeando a nuestras instituciones, en materia, de algo que también preocupa, que se ven señales poco claras de corroborar certeza institucional que la inversión requiere y surgen ideas mal pensadas y confusas que van en la dirección contraria”.

Agregó que ese escenario no se ve todavía, pero”va a depender de las decisiones que tomemos en los próximos días, pero sí hay un deterioro respecto a la percepción de riesgo hacia los próximo meses, lo que hemos ido construyendo durante la primera mitad de este año fue muy positivo (…) pero ahora lo que estoy viendo es un frenazo a la espera de ver cómo se van a comportar quienes tienen que tomar las decisiones y si vamos a tomar las alturas de miras para ser responsables respecto ciertas decisiones futuras”.

Revisa la entrevista a continuación: