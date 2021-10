Ministro de Economía inaugura feria de emprendedoras en Providencia y certifica a 20 beneficiarias de programas de Sercotec

El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, y el director nacional de Sercotec, Bruno Trisotti, dieron inicio al “Día de Género” de la Semana de la Pyme 2021.

En la comuna capitalina de Providencia, las autoridades encabezaron la inauguración de una feria de cuarenta emprendedoras y la ceremonia de certificación del Capital Abeja y Formalízate de Sercotec de 20 beneficiarias.

El ministro Palacios resaltó que “las mujeres emprendedoras, las mujeres empresarias, transmiten la alegría, la fuerza, para sacar las cosas adelante. Chile es un país machista, y las emprendedoras tienen las cosas más difíciles que los hombres. Es responsabilidad de todos nosotros emparejar la cancha. Hoy salió la encuesta de empleo del Gran Santiago, que arrojó un 7,8% de desempleo, y es una buena cifra, pero si vamos más allá, la pandemia nos hizo retroceder diez años de inserción laboral femenina. Ése es el desafío que tenemos, y hemos generado una serie de herramientas que hemos coordinado con los ministerios de la Mujer y del Trabajo, y las que mejor responden a los incentivos son las mujeres”.

Patricio Melero, titular del Trabajo y Previsión Social, subrayó: “No podía ser una Semana de la Pyme que no destinara al menos un día en forma especial al género femenino. Cuando un país se reactiva económicamente, cuando podemos seguir enfrentando la pandemia en buena forma, las actividades que ustedes están emprendiendo se ven beneficiadas. De eso se trata, reactivación económica, apoyo permanente a la pequeña y mediana empresa. También están los subsidios a contratación de mano obra. A través de los subsidios Regresa y Contrata pudimos beneficiar a 75 mil pequeñas y medianas empresas en el país, cerca del 63% del total. Nos importa mucho que ustedes tengan contrato de trabajo, tengan formalidad porque detrás de la formalidad hay imposiciones, protección ante los accidentes, y para ello el IFE Laboral es el camino”.

Por su parte, Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, destacó que “la Pandemia ha afectado en mayor medida a las mujeres. Por esto es que como Gobierno hemos impulsado diferentes apoyos con un enfoque de género para así avanzar en emparejar la cancha. Estamos conscientes de que muchas mujeres, quienes por diferentes razones debieron salir de la fuerza laboral, han encontrado en el emprendimiento un camino. Las mujeres chilenas somos emprendedoras por naturaleza, tenemos la capacidad de innovar y trabajar duro para sacar adelante nuestros proyectos. Por eso quiero invitarlas, en esta décima Semana de la Pyme, a recurrir a los programas y capacitaciones que están disponibles y que pueden entregar las herramientas que requieren”.

En tanto, el director Nacional de Sercotec, Bruno Trisotti, indicó que “hoy somos más pymes que nunca y sabemos que para muchos emprendedores no ha sido fácil. Cientos de mujeres perdieron sus trabajos y decidieron emprender por primera vez, es por eso que junto al ministerio de la Mujer las apoyamos. Pero también hicimos un llamado a formalizarse a todos aquellos emprendedores que partieron en pandemia y vieron una oportunidad de negocio y, con ello, han logrado sacar adelante a sus familias. Por último, no me canso de decir que las pymes son nuestro orgullo nacional”.

En la feria de emprendedoras de la Plaza Pedro de Valdivia -que se mantendrá hasta el próximo jueves en Providencia- inició sus actividades el “Pymemóvil”, vehículo que ofrecerá asesoría presencial a los emprendedores por parte de servicios como Sercotec, BancoEstado, Corfo, ChileAtiende, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Servicio de Impuestos Internos y la seremía metropolitana de Economía, además de cada municipalidad que reciba la visita del minibús. Mañana, el “Pymemóvil” se presentará en la feria apostada en la Plaza de Maipú.