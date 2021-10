Diputado Leonardo Soto rechazó advertencia de aseguradoras de recurrir a tribunales

Con molestia reaccionó el diputado Leonardo Soto (PS) ante la advertencia de las aseguradoras de fondos de pensiones de recurrir a tribunales a propósito del cuarto retiro y el segundo adelanto para los jubilados de renta vitalicia, asegurando que con esta acción solo buscan “capturar el debate en favor de sus intereses“.

“Estas compañías de seguro lo que están haciendo es intentar capturar el debate en el Congreso en favor de sus intereses, es una industria poderosísima, la industria de las AFP y las compañías de seguros previsionales tienen el apoyo incluso de gobiernos extranjeros, como pudimos ver hace unos meses atrás, donde se solicitó apoyo del gobierno norteamericano”, puntualizó el parlamentario.

A juicio del diputado, “lo que hoy día han hecho es pasarse de la raya y lo que intentan hacer es obtener una decisión de un Congreso soberano en su beneficio y en perjuicio de cerca de 700 mil jubilados de renta vitalicia”, señaló.

“Lo que quieren ellos es capturar el debate en favor de sus intereses, lo han hecho en el pasado, probablemente vía comprar parlamentarios a través del financiamiento ilegal de campañas, pero hoy día no lo van a hacer, no le tenemos miedo, no nos van a amedrentar con estas amenazas de llevar a parlamentarios que votemos a favor del cuarto retiro a los tribunales”, aseguró Soto.

El legislador sostuvo que “vamos a seguir adelante con más convicción todavía, entendiendo que tenemos a la vista a la industria que ha generado cientos de miles de pensiones de miseria en este país” y arremetió que “este sistema hay que cambiarlo y esa decisión ya comenzó y va a cambiar a pesar de los chantajes y amenazas que estamos sufriendo“.

“Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias ante el Congreso para que haga valer su carácter de órgano soberano de este país, que esté libre de toda amenaza y chantaje para poder legislar en favor de la gente que es nuestro último objetivo desde siempre”, sentenció.

