Candidatos a La Moneda enfrentaron sus propuestas sobre las pymes y el futuro de Chile en debate presidencial

Entrando ya en cuenta regresiva, los aspirantes a La Moneda participaron en el foro presidencial “Las Pymes y el Futuro de Chile”, donde discutieron materias relacionadas al sector emprendedor y las complejidades que deben enfrentar las empresas de menor tamaño.

Uno de los puntos donde hubo mayor consenso fue en lo que respecta a la necesidad de que las grandes empresas deban pagar a las pequeñas en el momento en que la venta o el servicio es realizado. De no cumplirse y en un máximo de 30 días, quedará un registro tipo DICOM de empresas, esto último propuesto por la abandera de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste.

Gabriel Boric

El aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicó que desde su comando tienen una batería de propuestas concretas para el rescate y reactivación económica, por ejemplo, con el pago a cuatro meses del IVA. “Las pymes en Chile lo han pasado muy mal en el último tiempo y no puede ser que tengan que pagar por algo que no se les ha pagado a ellas”.

Señaló que quiere ser el gobierno de las Pymes y para ello creará un Banco Nacional del Desarrollo para apoyar a estas empresas, entregándoles capital para que se desarrollen, les darán capacitación y exenciones tributarias. También aumentará de dos a cuatro meses el periodo de pago o hasta que hayan recibido el pago del Estado, cuando ello sea necesario y aplicará sanciones a las grandes empresas que no cumplan con el pago a 30 días.

Finalmente, Boric precisó que “quien quiera ser presidente de Chile tiene que ser alguien que enfrente los tremendos desafíos que tenemos como país, dialogando incluso con quien piensa diferente como lo hemos tratado de hacer en el Acuerdo Nacional de la Infancia y en el Acuerdo del 15 de noviembre o en esta iniciativa hoy día en este debate”.

José Antonio Kast

Por su parte, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, manifestó que no hay nada mejor para las pymes que “tener un Estado pequeño, eficiente, austero y con un gran brazo social”. Asimismo, puntualizó que el tema de la paz es clave y “eso quiere decir que va a llegar justicia y que no es posible imponer indultos para aquellos que saquearon, robaron y quemaron, tiene que haber orden en un país para saber a qué atenerse”.

En cuanto a la inversión, Kast declaró que debe haber más ventanas para la inversión, si se quiere un país con progreso y desarrollo, con paz social y donde se resguarde la propiedad privada. También propuso contener la informalidad, combatiendo a las organizaciones criminales que suministran a los vendedores callejeros. Y planteó la creación de una oficina de “Chile Atiende Pyme” en la que estas puedan plantear sus problemas y se les dé solución. Finalmente, y en temas tributarios, señaló que que no eliminaría el impuesto al diésel y propuso un impuesto cero para las empresas de 25 mil UF anuales.

Yasna Provoste

A nivel de propuestas, Yasna Provoste señaló que, “lo que proponemos es que exista un nuevo pacto social entre el Estado y las pymes. Tenemos que ser capaces de generar mayor capacitación y un mercado en el que sean capaces de desarrollarse.

“Hoy día se requiere de un Estado fuerte para poder nivelar la cancha de este mercado que ha generado una concentración en los poderosos de siempre y nosotros estamos por generar condiciones adecuadas para que las empresas de menor tamaño puedan ser efectivamente un motor en la generación de empleo, en la reactivación de la economía, en brindar oportunidades a tantas mujeres particularmente que son aquellas que en el sector servicios cumplen una tarea muy importante”, complementó.

Sebastián Sichel

Para el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sus prioridades están en seis grandes cosas. “Primero, la estabilidad, controlar el orden, no indultar a aquellos que las saquearon. Tener un Estado que entienda a las pymes y que tenga la capacidad de apoyarlas cuando están en sus fases iniciales, que avance en la flexibilidad laboral para que ustedes puedan tener la gente que necesitan cuando es necesaria para trabajar, que tiene la capacidad de entender que no solo hay que darles créditos, que parte importante de la brecha de acceso tiene que ver con una modernidad que muchas veces la deja fuera porque no se pueden digitalizar y que además comprende que el engranaje colectivo”.

Sichel se comprometió a crear subsidios a la cadena de emprendimientos y planteó que ejercerá el poder de compra del Estado para apoyar a las pymes y señaló que promoverá privilegios territoriales en beneficio de este sector, a través de exenciones. Además, indicó que la FNE debe ejercer control de oficio sobre las grandes empresas y también planteó traspasar subsidios como el IFE para apoyar a las empresas más pequeñas.

Marcos Enríquez-Onimami

Finalmente, MEO planteó que “a través del BancoEstado vamos a dar un crédito a tasa 0 con ocho meses de gracia en peso y no en UF para las pymes“. Además, sugirió redefinir las tareas del Banco Central y desconcentrar la economía y darle recursos a las Pymes, ello con una política crediticia más democrática, con medidas como entregarle $ 1 millón a las MiPymes para que se formalicen.

Junto a esto, comentó que para ayudar a las pymes a salir de su compleja situación actual se debería enfocar una parte del presupuesto estatal, “sin nunca tocar a los más pobres”, lo que se financiaría en parte con deuda fiscal y parte de una reforma tributaria.

Esta es la primera de otras actividades que como Asech y en conjunto con el resto de los gremios (FECI, IPEES, CNDC, Una Pyme, Confedech, Conatacoch, Fechipan, Apis, Asof, CNPyme, Multigremial Nacional, Fedetur) se realizarán de cara a las elecciones presidenciales y en espera de la segunda vuelta, donde un nuevo debate pyme será clave para el mundo emprendedor.