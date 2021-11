Ministerio de Hacienda emitió bonos en moneda local por US$ 454 millones

Este miércoles 10 de noviembre se realizó la decimoquinta licitación de bonos de Tesorería en moneda local del año 2021, por un monto total equivalente a US$ 454 millones, con la reapertura del Bono del Tesoro en UF (BTU)-2028 por US$ 227 millones y del BTU-2030 por US$ 227 millones.

Los bonos alcanzaron una demanda de 2,0 lo ofertado en el BTU-2028 y 3,8 en el BTU-2030. Así, en esta oportunidad se optó por adjudicar un 100% para el BTU-2028 y el BTU-2030, alcanzando tasas de 2,11% y 1,98%, respectivamente.

Considerando lo emitido este miércoles, en 2021 se han emitido un total de US$ 28.415 millones en bonos, considerando las colocaciones en moneda externa y en moneda local.

Con estas colocaciones, el Ministerio de Hacienda ha alcanzado aproximadamente un 96,3% del total previsto para todas las colocaciones de este año (US$ 27.000 millones).

En específico, el detalle de los montos colocados y las tasas obtenidas fueron los siguientes: