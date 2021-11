Expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara: “No me pierdo un segundo. En segunda vuelta voy a votar por Kast”

El expresidente del Banco Central Rodrigo Vergara afirmó que votará por el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, en la elección de segunda vuelta presidencial, el 19 de diciembre.

“Yo no me pierdo un segundo. En segunda vuelta voy a votar por Kast. No podría darle mi apoyo a una coalición cuyo socio mayoritario es el Partido Comunista. Y además con un programa que es muy extremo, que creo que no le hace bien ni al país ni a la economía”, dijo en entrevista con El Mercurio,

“Entiendo que está moderándose y me parece una muy buena noticia. Pero no tengo duda al respecto. Yo no voté en primera vuelta por Kast, pero no me pierdo ni un segundo en que en segunda vuelta sí voy a votar por él“, reiteró el hombre que estuvo al mando del BC entre 2011 y 2016.

Aunque aclaró que es más liberal que Kast en lo valórico, “creo que hay mucha más intolerancia en la extrema izquierda. Aquellos que no piensan como ellos, sobre todo en materias valóricas, inmediatamente son considerados retrógados”.

En cuanto al programa de Gabriel Boric, dijo que “en general me parece bastante negativo para la economía. No le cuadran las cifras fiscales”.

“Tiene un aumento de la carga tributaria enorme, un cierto sabor a proteccionismo, revisión de los tratados comerciales. Chile es un país pequeño y no puede darse ese lujo, hay que mantener la apertura“, analizó.

También criticó la idea del diputado en materia de pensiones: “En el siglo XXI pensar que un sistema de reparto va a ser la solución para la pensiones me parece absolutamente iluso, poro poco sustento práctico”.

“Cada problema tiene una solución: una empresa estatal y un Banco de Desarrollo para la cosa más global. En el fondo, es una intervención constante del Estado que va a terminar ahogándonos“, agregó.

En tanto, sobre el programa de Kast, Vergara dijo que “creo que tiene bien claro los temas de desarrollo país, énfasis en crecimiento, productividad, bienestar. Obviamente hay cosas que se tienen que afinar: el tema fiscal, tiene que que afinarse bastante. Pensar que se pueden producir rápidamente las bajas de impuestos que se están proponiendo es ilusorio”.