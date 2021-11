Ipsos: El 66% de los chilenos considera muy importante aprobación del cuarto retiro

Ipsos publicó la segunda edición de su informe mensual llamado “Claves Ipsos”, medición que tiene como fin entregar una mirada actual al acontecer nacional y ciudadano.

En esta versión se consultó la opinión de 801 personas, mayores de 18 años, de todas las regiones del país. Los temas de este estudio son: Cuarto Retiro, Prioridades para el Inicio de un Nuevo Gobierno en Chile, Covid en Chile e Indicadores para un País en Seguimiento.

A propósito de la discusión parlamentaria respecto del retiro de la AFP, un 66% considera muy importante la aprobación de esta medida. Mientras que 19% lo define como medianamente relevante y solo un 13% lo considera nada valioso.

Entre quienes lo consideran importante, en el caso de aprobarse sería destinado en un 42% a ahorro o inversión en proyectos, en un 41% a pago de cuentas y en un 24% en compras o gastos de consumo. Pero, el destino de esos montos se diferencia por nivel socioeconómico: Mientras que en los GSE ABC y C2 se destinaría a ahorro e inversiones principalmente (42%); en los GSE C3, D y E se reparte entre el pago de cuentas (44%) ahorro e inversión (41%) y compras o gastos de consumo (27%).

Entre quienes indican que es nada importante este retiro, un 54% cree que en caso de aprobarse se perjudicará a la economía, 28% cree que dañaría sus ahorros previsionales para el futuro, 19% dice no necesitar este cuarto retiro y un 13% dice tener otros motivos. Además, 63% de las personas consultadas está de acuerdo con programar futuros retiros de fondos, cifra que se alza a 67% en los GSE C3, D y E.

“Se ha instalado la idea que los ahorros en pensiones pueden ser extraídos sin mayores consecuencias a largo plazo. Independientemente que se requieran estos fondos o no, hay un alto consenso respecto de que están disponibles, puede ser extraídos y una expectativa de que esto continuará en el futuro. La incertidumbre sobre el futuro de las AFPs, sumado a una reputación dañada de estas compañías ha generado que las personas no tengan ningún apego con estas instituciones. El problema radica en que no se está considerando el impacto que nuevos retiros generarían a las pensiones futuras, más allá del futuro de la AFPs”, comentó Alejandra Ojeda, Gerente de Estudios Público de Ipsos Chile.

Agencia Uno.