“Es un sistema que resguarda los fondos individuales de las personas”: José Antonio Kast defiende las AFP

“Mi mamá está a punto de jubilarse, con suerte va a sacar 200 lucas y tú dices que admiras al creador de las AFP, José Piñera… ¿formará él parte de tu gabinete?“, fue el tuit que leyeron en el programa ‘Las Caras de la Moneda‘, espacio televisivo de Canal 13 que conduce Mario Kreutzberger y que tuvo como invitado al candidato presidencial José Antonio Kast.

Justamente esta publicación en la red social contestó el abanderado del Frente Social Cristiano, quien dijo que defiende el sistema, “porque es un sistema que primero resguarda los fondos individuales de las personas y cuando usted hace el aporte el sistema funciona en la multiplicación de los recursos que están ahí”.

“Cuando hay lagunas, cuando no se sinceran los ingresos de las personas, claramente no va a jubilar lo que usted espera. Porque si usted ganaba 400 mil pesos por la liquidación, pero tenía algún aporte de otros 200 mil o 300 mil, no va a jubilar por ese monto“.

Sobre si mantendría el sistema señaló que sería “remozado“.”Primero, nosotros planteamos un impuesto negativo para que las personas sinceren su ingreso, cualquier persona que gane menos de 700 mil pesos va a recibir un bono del Estado“.

Sobre si José Piñera sería parte de un eventual gabinete respondió que no, sin embargo, lo definió como “una persona muy inteligente“.