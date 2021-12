José Antonio Kast sobre proyecto de Pensión Garantizada Universal del Gobierno: “Me habría encantado que esta medida se hubiese tomado al comienzo”

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se refirió al proyecto anunciado por el Mandatario Sebastián Piñera sobre el proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal.

Al respecto, el abanderado del Partido Republicano enfatizó que “yo creo que siempre las buenas noticias hay que celebrarlas, más allá de cuándo ocurren“.

No obstante, declaró que “a mí me habría encantado que esta medida se hubiese tomado al comienzo del Gobierno, porque claramente era una demanda social muy importante y después que vimos todo lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019 quedó más aún de manifiesto que las pensiones no daban”.

“Por lo tanto, esta Pensión Básica Solidaria, que se suma al ahorro individual es una buena noticia, nosotros lo veníamos planteando, pero me habría gustado, por el beneficio de las personas, que se hubiese tomado la decisión antes”, puntualizó.