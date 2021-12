Estudio revela que el 70% de los chilenos se endeuda para solventar gastos de fin de año

Navidad y vacaciones implican relevantes gastos, es por eso que durante el 2020, el 50% de los chilenos afirmaron que debieron endeudarse para solventarlos, usando principalmente tarjetas de crédito bancarias y de multitiendas. Ahora, en el período 2021, la cifra está registrando una importante alza.

Un nuevo estudio de Chiledeudas.cl, que integró a cerca de 1.300 personas a nivel nacional, afirma que para esta época de Navidad y vacaciones, la cantidad total de chilenos que se está endeudando para solventar los gastos del período se incrementó al 70%, por la menor liquidez que presenta la población hoy ya sea por la crisis económica como por el fin de beneficios como IFE Universal y el fin de retiros de dineros desde AFP.

De esta cifra, el 75% lo hará a través de operaciones con multitiendas como avances en efectivo, y el 25% restante, con créditos bancarios, donde esto último es una caída inédita en estos procesos a causa de la subida en las restricciones de las entidades financieras para la entrega de préstamos, lo cual se vislumbra será una realidad que durará varios años.

“Especialmente preocupante es el mayor uso de avances en efectivo del retail para costear gran parte de los gastos de fin de año, considerando que este instrumento financiero es el más caro del mercado, en comparación por ejemplo a créditos de consumo que actualmente se encuentran restringidos en la banca”, sostuvo el director de Chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa.

También, del total de personas que recibirán aguinaldo de navidad este año, el 55% lo destinarán a solventar los gastos de fin de año. A su vez, el 30% lo usarán para pago de deudas -un aumento ante el 20% de la medición pasada-, y el 15% restante, para aspectos básicos como alimentación y vestuario, según el estudio de Chiledeudas.cl.

En tanto, el experto en endeudamiento responsable indica que, considerando que un 70% de los chilenos se endeudará para solventar los gastos de navidad y de vacaciones, de este total, la mayoría está tomando créditos de mayor envergadura, donde en la temporada anterior llegaban a $1 millón y en la de hoy, promedian $3 millones.

Con todo, el llamado que efectúa el ingeniero comercial es a utilizar lo menos posible avances en efectivo, que son el producto financiero más caro del mercado, y a comparar entre entidades, analizando fundamentalmente el CAE, que es la Carga Anual Equivalente, es decir, el costo total de los préstamos.

“Luego de un crudo período de pandemia, las personas están intentando volver a la normalidad en sus vidas, en épocas tan clave como navidad y vacaciones. Por eso, no escatiman en esfuerzos para solventarlas, no obstante, recordemos que las obligaciones del tipo financiero no deben superar el 50% de los ingresos mensuales para ser manejables”, concluyó Figueroa.