Multigremial Nacional: “Lamentamos que Gabriel Boric insista con sus propuestas anti pymes”

Luego de que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, reafirmara en su cierre de campaña que durante un eventual gobierno aplicará la reducción de jornada laboral y aumentará el sueldo mínimo, desde la Multigremial Nacional volvieron a criticar las medidas y las calificaron como “antipymes”.

Desde la asociación gremial indicaron que le hicieron ver públicamente al abanderado del Frente Amplio, a través de un video, las falencias de su programa para el mundo de los emprendedores. “Hicimos todo lo posible para corregir temas muy complejos, pero desde el comando ignoraron nuestras solicitudes”, sostuvieron.

“Creemos que las Mipymes de Chile no debieran votar por un presidente que desconoce nuestra realidad, no nos escucha y que no tuvo la flexibilidad para corregir un programa, que tal como está es una lápida para el emprendimiento”, complementaron.

“Los emprendedores de Chile no pueden aceptar un programa de gobierno que hará quebrar a miles de pequeñas y medianas empresas de nuestro país“, finalizaron.