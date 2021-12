Hacienda entrega más detalles sobre proyecto de Pensión Garantizada Universal

El Ministerio de Hacienda publicó en su sitio web el detalle y contenido del proyecto de ley de Pensión Garantizada Universal (PGU) donde destaca la entrega del beneficio de $185 mil para todos los adultos mayores de 65 años, salvo aquellos que pertenecen al 10% de mayores ingresos, lo que beneficiará a cerca de 2,4 millones de personas.

La semana pasada el Presidente Sebastián Piñera anunció la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185.000, de modo tal que las personas beneficiarias del Sistema de Pensiones Solidarias y los nuevos beneficiarios accedieran gradual y paulatinamente a este nuevo beneficio. Sin embargo, el Gobierno decidió acelerar la entrega del beneficio, de manera tal que los actuales beneficiarios y quienes cumplan los requisitos para acceder al SPS reciban el beneficio a contar del tercer mes de publicada la ley, mientras que los nuevos solicitantes podrán acceder a contar del primer día del séptimo mes de entrada en vigencia de la ley.

“Esperamos que este proyecto sea aprobado prontamente. Queremos garantizarles a nuestros adultos mayores una vejez con mayor tranquilidad. Esperamos tener en el Congreso una discusión donde prime el dialogo y los acuerdos porque nuestros adultos mayores no pueden seguir esperando”, aseguró el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

En tanto, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, agregó: “Se trata de un proyecto emblemático, muy consensuado con diversos actores. Se presenta en este momento porque era necesario que no siguiera habiendo retiros de fondos de pensiones. Apenas tengamos el informe del Consejo Consulto Previsional ingresará con discusión inmediata. Creemos que puede y debe ser tramitado con prontitud y hemos visto ese ánimo tanto en el oficialismo como en la oposición”.

Por su parte, el Ministro del Trabajo y Previsión Social dijo: “Es importante avanzar hacia una pensión garantizada universal que asegure un piso de dignidad para nuestros adultos mayores. Es tiempo de dejar las diferencias políticas a un lado y generar los consensos necesarios para establecer ciertos mínimos comunes que permitan garantizar una vejez digna”.

El proyecto de ley establece un beneficio que asciende a $185.000, independiente de si están pensionadas o no. Los requisitos son haber cumplido 65 años de edad, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población, de 65 o más años, de Chile y acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos. Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630 mil pesos y de hasta $1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

Así, los montos aproximados de la PGU serán los siguientes:

o Pensionado con pensión base autofinanciada de entre $0 y $630 mil: $185 mil.

o Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $700 mil: aprox. $150 mil.

o Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $800 mil: aprox. $100 mil.

o Pensionado con pensión base autofinanciada de hasta de $900 mil: aprox. $50 mil.

Además, si el pensionado cotizó durante su vida laboral, todo ese ahorro individual irá a mejorar su pensión, por lo que su pensión final será igual a la PGU + Pensión Autofinanciada.

Respecto de la administración de la PGU, y tal como lo había adelantado el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, el Instituto de previsión social (IPS) será el encargado de administrar el beneficio, y ante quien deberá ser solicitado. Los beneficiarios de la PGU, tendrán además derecho a cuota mortuoria, la cual debe ser solicitada al IPS, por montos de hasta 15 UF, y no serán causantes de asignaciones familiares.

El monto de la PGU se actualizará el 1 de febrero de cada año y comprenderá el 100% de la variación del IPC. El ajuste se realizará anticipadamente en caso que el IPC supere el 10%.

En términos de costo fiscal, el anteproyecto publicado establece que en régimen la PGU, implica un mayor gasto aproximado de un 1% del PIB.

La iniciativa está a la espera que el Comité Consultivo Previsional emita el informe con sus comentarios para luego ingresar al Congreso y comenzar su tramitación legislativa.